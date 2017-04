Widerstand gegen Eisbahn auf der Kleinen Schanze

Die Berner Hoteliers möchten während zweier Monate auf der Kleinen Schanze eine Eisrundbahn betreiben, samt Weihnachtsmarkt und Beiwerk wie Schneebar, Iglu und Hüttenlounge. Bern soll damit in die ­Liga der internationalen «Weihnachtsstädte» aufsteigen, so der Plan. Die – von der öffentlichen Hand subventionierte – neu gegründete Holding «Bern Welcome» soll den Winterzauber betreuen.

Gegen das Vorhaben gibt es ­Bedenken. Luzius Theiler (GPB-DA) reichte im Stadtrat ein Postulat ein, in dem er den Gemeinderat auffordert, dem Projekt jegliche Unterstützung zu verweigern. Der Vorstoss wurde für dringlich erklärt. Laut Theiler werden mit dem «Weihnachtswunderland» bestehende lokale Angebote wie Weihnachtsmärkte oder die Eisbahn auf dem Bundesplatz infrage gestellt. Nun gelte es, dass der Stadtrat rechtzeitig «Halt» signalisiere.

Die Initianten sehen ihr Projekt dagegen mehr als Zusatz denn als Ersatz für die bestehenden Angebote.

Die Betreiber der Eisbahn auf dem Bundesplatz äussern sich auf Anfrage diplomatisch zur neu erwachsenen Konkurrenz: «Wir werden nicht gegen das Projekt opponieren. Wir müssen es wohl einfach akzeptieren», sagt Theo Bertschi. Er persönlich habe nicht so Angst davor, und er glaubt, dass das Publikum nicht dasselbe sein wird.

Kommende Woche wollen sich die Eisbahnbetreiber mit Carlo Bommes von Appalooza und Beatrice Imboden von Hotellerie Bern treffen, die massgeblich am neuen Projekt beteiligt sind. «Wir wollen erreichen, dass wir in deren Konzept integriert werden. Nicht finanziell, aber etwa im Bereich Kommunikation», so Theo Bertschis Plan. (tma)