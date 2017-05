Wohlensee: Einsprecher bleiben im Ungewissen

Seit bald hundert Jahren produzieren die Bernischen Kraftwerke (BKW) im Wasserkraftwerk Mühleberg Strom. Das möchte der Energiekonzern auch in Zukunft machen. Ende Jahr läuft die Konzession aus. Deshalb reichte die BKW vor anderthalb Jahren beim Amt für Wasser und Abfall (AWA) das Gesuch für eine neue Konzession ein. Darin beantragte die BKW, das Konzessionsgebiet um etwa die Hälfte zu verkürzen. Es sollte knapp westlich der Wohleibrücke beginnen und nicht mehr unterhalb des Kraftwerkes Felsenau.

Kürzerer See

Der Verlandungsprozess sei bis in den Bereich der Wohleibrücke praktisch abgeschlossen. Die Abflussverhältnisse würden durch den Stausee und den Betrieb des Kraftwerks nicht mehr beeinflusst, begründete die BKW ihr Begehren. Das Konzessionsgebiet solle auf jene Strecke begrenzt werden, die effektiv durch die Wassernutzung tangiert wird.

Dagegen haben die betroffenen Gemeinden Wohlen, Frauenkappelen, Kirchlindach und Bremgarten sowie die Stadt Bern beim AWA Einsprache erhoben. Sie wehren sich nicht dagegen, dass die Wasserkraft genutzt wird. Für sie hätte das kleinere Konzessionsgebiet aber finanzielle Folgen. Die BKW würde auf diesem Abschnitt aus der Wasserbaupflicht entlassen. Die Gemeinden wären für Uferunterhalt, Hochwasserschutz oder etwa die Wohleibrücke (Wohlen, Frauenkappelen) verantwortlich.

Grosser Rat entscheidet

Diese Woche hat sich der Regierungsrat mit dem BKW-Gesuch beschäftigt. Er beantragt dem Grossen Rat, die Konzession um 80 Jahre, die gesetzliche Maximaldauer, zu verlängern. Wie das Konzessionsgebiet aussehen soll, gibt das AWA nicht bekannt. Man habe die Einsprachen behandelt und der Regierung einen entsprechenden Antrag gemacht, sagt Judith Monney, Abteilungsleiterin Wassernutzung beim AWA. Die Regierung habe diesen gestützt. «Es ist aber nach wie vor ein laufendes Verfahren», ergänzt Monney.

Das Geschäft geht nun in die Kommissionen, bevor der Grosse Rat als zuständiges Organ (voraussichtlich in der Septembersession) über die Konzession entscheidet. Erst danach können die am Verfahren Beteiligten, die BKW oder die Gemeinden, nach Ablauf des fakultativen Referendums beim Verwaltungsgericht Beschwerde einreichen. «Die BKW nimmt den Antrag des Regierungsrats erfreut zur Kenntnis», schreibt die Medienstelle. Bei den Gemeinden zeigt man sich etwas erstaunt, dass der Regierungsrat über ihre Einsprachen befunden hat. Sie kennen nämlich den Inhalt des Antrags und das Schicksal ihrer Einsprachen nicht. (Berner Zeitung)