Wortgefecht um die neue Halle

Die neue Nespoly-Halle sei eine gute Sache, sagte EVP-Parlamentarier Mathieu Bourquin im Grossen Gemeinderat Lyss. Um gleich ein grosses Aber nachzuschieben. Er habe das Gefühl, dass vor der Abstimmung im Parlament zum Sockelbeitrag der Gemeinde gewisse Informationen nicht genug transparent dargestellt worden seien.

In der Motion der EVP ging es um die Hallenzeiten, die durch den Bau der Nespoly-Halle in den anderen Lysser Hallen frei werden sollten. Es haben nicht so viele Stunden neu zugeteilt werden können, wie damals unter dem Motto «eine Halle für alle» versprochen worden seien, sagte Bourquin. «Das Ganze hat einen schalen Beigeschmack.»

«Eine Frechheit»

Dieses Votum rief Daniel Stähli (FDP) auf den Plan, seines Zeichens Präsident der PSG Lyss. Die PSG ist Hauptmieterin der Nespoly-Halle, die dank privatem Engagement gebaut worden ist.

«Diese Vorwürfe sind eine Frechheit. Ich habe mich noch selten so geärgert», sagte Stähli. Da mache man etwas für die Gesellschaft, und dann werde einem «ans Bein gepinkelt». Die EVP habe sich für den Vorstoss von einem Sportverein instrumentalisieren lassen.

Die Initianten der Nespoly-Halle hätten nie gelogen. Insgesamt seien 30 Stunden Hallenzeiten frei geworden, im Grentschel und an der Herrengasse.

In seiner Antwort auf die Motion legte der Gemeinderat dar, wie viele Hallenstunden frei wurden. Dabei hält er fest, dass der Dienstagnachmittag im Sportzentrum Grien bereits dem Turnverein gehöre und dass am Mittwochnachmittag die Hallenzeit nur in Absprache mit der Armee weitergegeben werden könne.

Inzwischen habe die Gemeinde praktisch alle freien Stunden anderen Vereine zuteilen können, sagte der zuständige Gemeinderat Jürg Michel (SVP). Aus seiner Sicht sei der Slogan «eine Halle für alle» damit erfüllt.

Das sah auch die Mehrheit im Parlament so. Es lehnte die EVP-Motion mit 35 zu 6 Stimmen ab. (hus)