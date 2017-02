Zollikofen verkauft Teil des Schäferei-Areals

Nun ist der Weg frei für die Überbauung der Schäferei in Zollikofen: Mit 1797 Ja gegen 1043 Nein sagten die Stimmenden am Wochenende Ja dazu, das Areal teils zu verkaufen und teils im Baurecht abzugeben.

Bei der ersten Schäferei-Abstimmung vor zwei Jahren sagten die Stimmenden zwar Ja zur Planung, augrund derer das Areal nun überbaut wird. Von einem ausschliesslichen Verkauf des der Gemeinde gehörenden Landes wollte sie dagegen nichts wissen.

Auch in der Variantenabstimmung von diesem Wochenende hatte ein ausschliesslicher Verkauf des Gemiendelandes keine Chance. 1768 Nein standen in dieser Variante nur 1053 Ja gegenüber. Die Stimmbeteiligung betrug 51,6 Prozent.

Streitpunkt Baurecht

Umstritten war beim ersten Urnengang 2015 nicht die Abgabe des Landes an sich, sondern die Form. Gegner der Vorlage hatten sich für die Abgabe im Baurecht stark gemacht. Gegen das Abstimmungsgeschäft gingen Beschwerden ein.

Beim Baurecht benötige die Bauherrschaft weniger Eigenkapital, was gerade für junge Familien eine willkommene Starthilfe darstelle, argumentierten die Baurechtsbefürworter. Ausserdem entstehe so durch die Baurechtszinsen ein stetiger Mittelzufluss in die Gemeindekasse.

Schliesslich sahen die Befürworter in dieser Variante auch am ehesten die Interpretation des Abstimmungsergebnisses von 2015 abgebildet. Die Verkaufsbefürworter machten geltend, dass durch Verkaufserlös ein höherer einmaliger Liquiditätsfluss entstehe. Sie warnten zudem davor, dass bei der Abgabe im Baurecht zum Teil sehr komplizierte Vertragsverhältnisse entstehen könnten.

Drei Sektoren geplant

Grundeigentümer des Areals sind zum einen die Gemeinde und zum anderen die Marti Invest AG. Das Schäferei-Areal soll für die Überbauung in drei Sektoren unterteilt werden. Im Sektor A sind drei grosse Mehrfamilienhäuser geplant, die von Marti realisiert werden.

Im Sektor B sind Eigentumswohnungen und Doppeleinfamilienhäuser geplant. Dazu kauft eine Immobilienfirma das Land von den Grundeigentümern und überbaut es. Im Sektor C sollen einzelne Parzellen an private Bauherren, namentlich an Familien aus Zollikofen, im Baurecht abgegeben werden. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)