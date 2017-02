Zu wenig Schulräume: Es wird weiter geplant

Die Schulraumplanung beschäftigt den Gemeinderat von Rüeggisberg nun schon seit Jahren. Zuletzt hat die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit von 190 000 Franken zurückgewiesen. Das 4,8-Millionen-Projekt, das eine Zentra­lisierung in der Schulanlage Ziegelacker ermöglichen würde, ist auf dem Papier noch vorhanden. Im Rahmen des Um- und Ausbaus im Ziegelacker hat der Gemeinderat jetzt einen weiteren Planungskredit von 27 000 Franken bewilligt. Damit sollen mit einer Machbarkeitsstudie Abbruch und Wiederaufbau der rund 40-jährigen Turnhalle geprüft werden, dies mit der Integration zusätzlicher Schulräume. Gleichzeitig werden die Kosten ermittelt, die Turnhalle energetisch zu sanieren.

Oberstufe nach Riggisberg?

Bei einem Neubau der Turnhalle könnte unter Umständen auf eine Aufstockung des Schulhauses Ziegelacker verzichtet werden. Ein Anbau mit einigen Räumen, ein sogenannter Rucksack, würde dann wohl ausreichen. «In diesem Fall müsste die Oberstufe aber nach Riggisberg ausgelagert werden», erklärt Gemeinderat Roger Stirnemann.

Ein Verzicht auf die Aufstockung würde aber wiederum einen Rückkommensantrag zum Volksentscheid vom 5. Dezember 2013 nach sich ziehen. Die Gemeindeversammlung hatte sich damals in geheimer Abstimmung für einen Um- und Ausbau im Ziegelacker ausgesprochen. Derzeit prüft man aber mehrere Va­rianten. Bereits ermittelt wurden die Kosten für die Zentralisierung im Ziegelacker ohne Oberstufe und das Beibehalten des Schulhauses Vorderfultigen, mit oder ohne Oberstufe. «Hier deuten die ermittelten Zahlen klar auf eine Zentralisierung hin», sagt Stirnemann.

Den Puls fühlen

Der Gemeinderat will nun so rasch wie möglich an Informationsabenden den Puls der Bevölkerung fühlen. Zahlen gibt er erst dann bekannt. «Wir sind an einer mehrheitsfähigen Lösung interessiert, wie diese auch aussehen mag», betont Roger Stirnemann. Welche Variante zum Tragen kommt, wird eine Abstimmung an der Urne im September oder November zeigen. Was, wenn ein Nein kommt? «Dann wären wir wieder auf Feld 1 und hätten immer noch keine Lösung», sagt Stirnemann. In der Zwischenzeit setzt man aus Platzgründen auf Provisorien und mietet Schulcontainer. Diese kosten die Gemeinde über 30 000 Franken pro Jahr. Bereits bezahlt wurden rund 142 000 Franken Planungskosten – und Schulraum fehlt nach wie vor. (Berner Zeitung)