Zug blockierte RBS-Stecke

Um 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen war ein Lokführer mit einem leeren RBS-Zug von Bern Richtung Worblaufen unterwegs. Mitten auf der Strecke trat aus noch zu klärenden Gründen ein technischer Defekt auf, so dass der Zug stehen blieb. In der Folge schaffte es der Lokführer, den Zug immer wieder ins Rollen zu bringen, allerdings nur im Schritttempo, wie Fabienne Thommen, Leiterin Kommunikation der RBS, mitteilt. So benötigte die Dienstfahrt von Bern nach Worblaufen ganze 45 Minuten.

Kein Wunder kam es zu Verspätungen, da die Doppelspur von den restlichen Zügen nur eingleisig befahrbar war. Auf allen Linien kam es zu rund 15 Minuten Verspätungen, wie der RBS am Morgen mitteilte. Obwohl der defekte Zug um 8.15 Uhr doch noch in Worblaufen ankam, dauerten die Verspätungen auf dem RBS-Netz noch bis ca. 9 Uhr. (mib)