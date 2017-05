Zwei Frauen sterben bei schwerem Unfall am Bielersee

Zwei Frauen und ein Hund kamen am Montagvormittag in La Neuveville ums Leben, nachdem sie in den Bielersee gefallen waren. Gemäss eines Unfallreporters hätten die Frauen versucht, den Hund aus dem Wasser zu retten. Diese Information wollte die Kantonspolizei Bern bisher nicht bestätigen.

Hingegen teilt die Polizei mit, dass der Unfall im Zusammenhang mit einer elektrischen Installation des Hafens stehen könnte. Womöglich war also ein Stromschlag am Ertrinken der Opfer schuld, wie es Augenzeugen behaupten.

24-Jährige starb im Spital

Die Polizei sei gegen 11.20 Uhr alarmiert worden. Passanten hatten eine der beiden Frauen noch lebendig aus dem Wasser geborgen, doch verstarb die 24-jährige Bernerin später im Spital. Die zweite Frau, deren Identifikation noch aussteht, hätten die Einsatzkräfte nur noch tot aus dem Wasser bergen können.

Die Polizei hat den Hafenbereich teilweise abgesperrt und Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Wie in der Mitteilung steht, wird insbesondere die elektrische Installation des Hafens untersucht.

(mb)