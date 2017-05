Zwei Kollisionen in Vechigen: Rollerfahrer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Worbstrasse in Vechigen ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Vechigen herkommend in Richtung Worb unterwegs, als es kurz vor dem Ortseingang aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Ein nachfolgendes Auto, das ebenfalls in Richtung Worb fuhr, konnte rechtzeitig bremsen. Ein hinter diesem Auto fahrender Rollerlenker prallte jedoch in das Heck des bremsenden Autos. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Der Rollerfahrer wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden die übrigen in die Unfälle involvierten Personen nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war die Worbstrasse für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehren Worb und Vechigen eingerichtet. Es kam zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen. Durch die Kantonspolizei Bern wurden Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (flo/pkb)