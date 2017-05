Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Am Freitagmorgen kurz vor 10.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer Frontalkollision in Finsterhennen ein. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war ein Auto von Treiten her auf der Hauptstrasse unterwegs, als es in einer Rechtskurve eingangs Finsterhennen aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

In der Folge sei es mit dem entgegenkommenden Auto zu einer Frontalkollision gekommen. Dieses wurde weggeschleudert und kam im angrenzenden Wiesland auf dem Dach zum Stillstand, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der 69-jährige Autolenker aus Richtung Treiten musste von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden. Die 71-jährige Autolenkerin aus Richtung Finsterhennen konnte sich mit Hilfe von Passanten aus ihrem Fahrzeug befreien. Beide wurden bei der Kollision verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Während der Unfallarbeiten musste die Hauptstrasse für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. (sih/kpb)