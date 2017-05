Zwei Verletzte bei Unfall im Breitenrain

Zwei Polizei- und zwei Ambulanzfahrzeuge standen am Freitagmittag um 13 Uhr auf dem Trottior der Moserstrasse im Berner Breitenrainquartier. Der private und öffentliche Verkehr konnte bis in den frühen Nachmittag hinein nur einspurig befahren werden. Was war geschehen?

Gemäss ersten Angaben der Kantonspolizei Bern ereignete sich um ca. 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen – zwei davon waren Fahrradfahrer, einer war mit dem Auto unterwegs. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Auskunft geben, nur soviel, dass zwei Personen nach dem Unfall verletzt ins Spital gebracht werden mussten.

Mehr Infos folgen im Verlaufe des Tages.

(mib)