Zwischennutzung am Egelsee gebremst - Stadt sucht neue Lösung

In der Stadt Bern stockt die geplante Zwischennutzung auf dem Areal des ehemaligen Entsorgungshofs am Egelsee. Die geplante Café Bar in Containern kann nun doch nicht realisiert werden. Die Stadt sucht nun kurzfristig nach einer provisorischen Lösung für ein Gastroangebot.

Gegen das Baugesuch für die Café Bar waren mehrere Einsprachen eingegangen. Die Einsprecher befürchteten Lärmbelästigungen. Das Baugesuch müsse deshalb zurückgezogen werden, teilte die Stadt Bern am Freitag mit. Damit solle der Weg für eine neue Lösung frei gemacht werden.

Laut Mitteilung gibt die Stadt nun innerhalb des Gebäudes, in dem noch die Strassenreinigung stationiert ist, einen Raum frei und stellt ihn für die Zwischennutzung zur Verfügung. Damit soll laut Mitteilung bereits diesen Sommer der Betrieb eines provisorischen Cafés möglich sein. (sih/sda)