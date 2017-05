Zwölf Kinder nach Brand im Spital

Die Bieler Berufsfeuerwehr ist am frühen Montagabend an die Brüggstrasse alarmiert worden. Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Mehrere Ambulanzen sowie die Feuerwehr mit einer Autodrehleiter und Löschfahrzeugen waren rasch zur Stelle. Die 16 Angehörigen der Berufsfeuerwehr Biel konnten das Feuer schnell löschen, wie die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué schreibt.

Gemäss Polizeiangaben war der Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Insgesamt rund zehn Erwachsene und ein Dutzend Kinder wurden durch drei Ambulanzen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Brüggstrasse musste für rund zwei Stunden beidseitig gesperrt werden.

Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren vorübergehend nicht mehr bewohnbar, so dass für die Bewohner eine Übernachtungsmöglichkeit in einer Zivilschutzanlage organisiert wurde. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.