20 Suppenhühner im Topf

An diesem Vormittag steht in der Küche vom Stadthaus nicht nur die Zubereitung des Mittags­menüs auf dem Programm. Nebst Rindsfilet Stroganoff und sautiertem Zander brodeln 40 Liter Hühnerbrühe in zwei grossen Suppentöpfen vor sich hin. Diese wird wie jedes Jahr für den ersten Samstag im Februar vorbereitet. Dann nämlich verkauft sie der Altstadtleist auf dem Kronenplatz in Burgdorf.

Die traditionsreiche Suppe ist kein Fastfood. Seit dem Vorabend steht die Brühe auf der Herdplatte. «Der Hühnerfonds gibt der Suppe ihren Charakter», sagt Küchenchef Christian Bolliger. Das Rezept dafür hat er aus dem Kochbuch Pauli oder der Bibel, wie er es nennt. Ansonsten kochen Bolliger und sein Küchenteam aber nicht nur nach Anleitung. «Wir kreieren eigene Rezepte und erfinden Gerichte neu.»

Ein Rezept mit Geschichte

Das Rezept hat sich wohl schon oft dem Laufe der Zeit angepasst. Bereits 1318 liess die Gräfin Anfalisa von Signau an Neujahr eine solche Suppe zubereiten. Zur Erhaltung guter nachbarschaftlicher Kontakte verteilte sie diese an die Burgerfrauen. In die Geschichtsbücher ging die Brühe aber wegen eines ganz bestimmten Ereignisses ein: 1388 unternahmen einige Gemeinden des unteren Aargaus einen nächtlichen Streifzug nach Burgdorf.

Zur Wehr setzten sich dann nicht nur die Burgdorfer Männer, sondern auch deren Frauen. Mit dieser Verstärkung trieben sie die Gegner erfolgreich in die Flucht. 25 Mann wurden getötet und 50 gefangen genommen. Doch verbitterten die Aargauer nicht nur die Verluste. Sondern auch der Spott, weil sie von einer Frauenarmee geschlagen wurden.

So haben die Burgdorfer damals zu Ehren der Frauen das alljährliche Hühnersuppenessen eingeführt. Die wichtigste Zutat, also die Suppenhühner, zog die Schlossherrin von den umliegenden Dörfern ein.

Geflügel aus Ersigen

Auch heute noch stammen die Suppenhühner aus der Region – von einem Bauernhof in Ersigen. Deren 20 sind in diesem Jahr im Topf gelandet. In vier geteilt und goldbraun geröstet, verleihen sie dem Fonds seinen Geschmack. «Insbesondere die Knochen geben viel Gout», sagt Bolliger. In der Küche des Stadthauses fügt Souschef Yannick Jakob der Brühe Rahm und Gewürze bei.

Und die Würze mache die Suppe aus, sagt Bolliger. Besonders das Curry verleihe ihr Geschmack. Aus Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, stammt die spezielle Mischung. Dort betreibt die Mutter von Küchengehilfin Kalaimabal Arulrajah einen Gewürzladen. Für die Hühnersuppe werde aber die milde und nicht die scharfe Variante gewählt.

Um halb zwölf ist die Suppe so weit vorbereitet, und das ­Küchenteam kann sich ganz auf das Mittagsmenü konzentrieren. Den letzten Kick erhält die Brühe erst am Samstagmorgen. Dann nämlich werden Karotten, Zwiebeln und Pouletbrüstli in feine Würfeli geschnitten und frisch beigegeben.

Ist sie fertig, bringen Bolliger und sein Team die 80 Liter Suppe in grossen Töpfen zum Stand auf dem Kronenplatz. «Das können wir gut zu Fuss machen, das ist kein Problem», sagt ­Bolliger.

Das Rezept

Hühnersuppe à la Stadthaus, für 4 Personen.

Zutaten/Vorgehen: 500 g Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen im Öl anbraten. Mit 2 dl Geflügelfond ablöschen. 5 dl Rahm beigeben und alles pürieren.

Einlagen: 1 Karotte, 1 Pfälzer, 1 Zwiebel, 1 Pouletbrust in feine Würfeli schneiden und in der Suppe kochen ­lassen. (Berner Zeitung)