82-Jähriger stirbt nach Autounfall

Am Samstag kam es in Schüpbach zu einem schwerwiegenden Autounfall mit Todesfolge für einen 82-jährigen Mann. Es war kurz nach 12 Uhr, als in Schüpbach ein Auto von einer Nebenstrasse vom Obermattli auf die Umfahrungsstrasse ein. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es dabei zu einer Kollision mit einem von Langnau herkommenden Wagen.

Der 82-jährige Lenker des einbiegenden Autos wurde so schwer verletzt, dass er durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann erlag noch am selben Tag im Spital seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Sonntagmittag mitteilte.

Seine beiden 77- und 79-jährigen Mitfahrerinnen sowie die beiden Insassen des anderen Wagens wurden am Samstag ebenfalls verletzt ins Spital transportiert. Insbesondere die 77-jährige Frau befinde sich in kritischem Zustand.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war der betroffene Strassenabschnitt rund drei Stunden lang gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (mib/pkb)