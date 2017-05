Als die Frauen nur Ehrendamen sein durften

Der Raum der alten Oberburger Turnhalle ist erfüllt von den bombastischen Klängen der Ouvertüre zu «Das Phantom der Oper». Rund vierzig Brassbandmusikerinnen und -musiker in den unterschiedlichsten Registern geben an diesem unwirtlichen Frühlingsabend alles dafür, dem Taktstockmeister zu gefallen. Für einmal ist es nicht der gewohnte Dirigent der Musik Frohsinn, Jan Müller, sondern sein Stellvertreter Markus Soltermann. Erstgenannter weile zurzeit an einem Dirigentenwettbewerb in Belgien, erläutert Ernst Joss, Präsident der Musik Frohsinn Oberburg (MFO).

Die Reihen der Musizierenden sind an diesem Abend fast lückenlos. Das erstaunt kaum, wird doch für das Jubiläumskonzert vom nächsten Wochenende geprobt.

«Frauen kannte man früher nicht in den Musikvereinen»

Seit 125 Jahren gibt es sie schon, die vielseitige MFO. Schaut man in das Halbrund der Probenden, fällt die grosse Anzahl junger Leute auf. Darunter sind auch viele Frauen. «Frauen kannte man früher nicht in den Musikvereinen», sagt Fritz Rickli. Bis Ende des letzten Jahres war der 75-Jährige selber aktiver Musiker beim Frohsinn. Ganze 55 Jahre lang hielt der Es-Cornett- Spieler dem Verein die Treue. Nachwuchsprobleme kennt die jubilierende Brassband kau

Musikprobe im April 2017: Damen sind längst Teil der Brassband. Bild: Olaf Nörrenberg

Überhaupt werde heute im Vergleich zu früher intensiver und ohne Pause geprobt. In den Sechzigerjahren hätte so mancher noch die Bierflasche und den Stumpen hinter dem Stuhl deponiert, erinnert sich Rickli schmunzelnd. Im Gegensatz zu heute, wo jeder einzelne Musizierende enorm gefordert sei, waren in alten Zeiten vor allem die Stimmführer die Taktgeber.

Schweizer-Meister-Titel im Brassbandwettbewerb

Voller stolz zeigt der ehemalige Oberburger Lehrer Archivaufnahmen des Musikcorps aus den Jahren 1905 und 1925. Das weibliche Geschlecht durfte damals gerade mal als Ehrendame fungieren. Ein weiterer Meilenstein des Vereins war der Wechsel zur Brassbandbesetzung im Laufe der Siebzigerjahre. «Dies geschah nicht zuletzt unter dem Einfluss der Verbindungen zur Oakmead School Band aus England, welche wir immer wieder besuchten», erklärt Fritz Rickli.

Das jüngste Highlight des erfolgreichen Oberburger Frohsinns war der letzjährige Schweizer-Meister-Titel im Brassbandwettbewerb in Montreux. Und dieser soll kommenden November verteidigt werden.



Jubiläumskonzert: Samstag, 6. Mai, 20 Uhr; Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr, ­Mezwan Oberburg. (Berner Zeitung)