Auf Rollen der Zukunft entgegen

Der Trommelofen, ein einfaches Ding, stammt aus den 60er-Jahren. So genau weiss das Bendicht Strahm nicht mehr, jedenfalls war das altertümliche Gerät bereits in Betrieb, als der gelernte Mechaniker in die Firma seines Schwiegervaters einstieg. Das sei im Jahr 1981 gewesen, nach der Meisterschule, erzählt der langjährige Firmenchef. Angefangen habe er «ohne Absichten». Fast zwei Jahrzehnte führten Urs Blaser und Bendicht Strahm die W. Blaser AG daraufhin partnerschaftlich.

«In den Nischen bleibt man haften.»Bendicht Strahm

Im Innern des Ofens werden die Spiegelteile in Form gebracht, die den Namen der Firma weit über Burgdorf hinaus bekannt gemacht haben. Erhitzt auf einer drehbaren Unterlage durch einen Industrieföhn – der seit Strahms Antritt ausgewechselt werden musste –, lassen sich die Schalen über die Spiegel ziehen. Handarbeit, die sich seit seinen Anfängen nicht verändert hat. Ein Sinnbild der Konstanz in einem innovativen Betrieb, der sich gewandelt hat – und doch nahe an seinen Wurzeln geblieben ist.

Über Autos zu den Spiegeln

Walter Blaser senior aus Oberthal legte mit seinem Karosseriebetrieb den Grundstein für die W. Blaser AG, die 1967 gegründet wurde. Bereits in den 30er-Jahren fertigte der Karosseriewagner in Burgdorf Lastwagenaufbauten, Kipperbrücken, Anhänger und Cabriolets. Nicht ohne Stolz erzählt Bendicht Strahm, dass das Blaser-Cabriolet am Automobil-Salon in Genf 1935 gar ausgezeichnet wurde.

Über die Autos kam Blaser zu den Spiegeln. Mit dem Ansinnen, die Sicht der Postautos nach ­hinten zu verbessern, entwickelte er neue Systeme: grössere Spiegel, gewölbte Gläser. Schmal und leicht seien die eigenen Spiegel im Vergleich mit der Konkurrenz, sagt Strahm, von der es reichlich gebe.

Mit seiner Werkstatt legte Walter Blaser senior die Basis für die W. Blaser AG. Der Karosseriewagner kam 1927 nach Burgdorf. Bild: zvg

Drei Generationen später sind die Spiegelhalterungen und Doppelradmarkierungen für Nutzfahrzeuge als Eigenfabrikate von Blaser noch immer auf dem Markt, mehr noch: In dieser Nische ist das Burgdorfer Kleinunternehmen mit fünf Mitarbeitenden Marktführerin. Darüber hinaus exportiert die Firma Spiegelhalterungen in das umliegende Europa.

Über Umsatz und Gewinn schweigt er sich aus. Aber er sagt immerhin, dass 75 Prozent des Gesamtumsatzes in der Sparte Blaser Visio – der Bereich der Spiegelhalterungen und der Doppelradmarkierungen – erzielt würden.

Drei Generationen im Betrieb

Einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Firmengeschichte hat Urs Blaser, heute 84. Er half von Kindesbeinen an im väterlichen Betrieb aus und trat 1960 in die Firma ein. Sieben Jahre später wurde die W. Blaser AG gegründet. Er wurde deren Direktor – und eben, Schwiegervater von Bendicht Strahm.

Dass die W. Blaser AG heute ­erfolgreich in zwei Nischen operiert, ist Verdienst dreier Generationen. Tüftler, der er war, ent­wickelte Firmengründer Walter Blaser senior nach einem Spitalaufenthalt nämlich auch ein medizinisches Stuhlsystem. Allein 1200 sogenannte Patientenfauteuils seien in den 60er-Jahren an ein Westschweizer Spital geliefert worden, sagt Strahm.

In dieser Nische ist das Burgdorfer Kleinunternehmen mit fünf Mitarbeitenden Marktführerin.

Rund 30'000 dieser medizinischen Sitzliegen hat deren nunmehr letzte Schweizer Herstellerin seither abgesetzt. Für ein anderes Schweizer Spital wurden 35 Jahre nach dem Kauf soeben ein Dutzend Blaser-Stühle neu bezogen.

Neues rund um den Sitz

Nun stösst das Unternehmen im Bereich Blaser Chair auch in den Privatmarkt vor. Inspiriert wurde Bendicht Strahm, als er seiner Mutter im Altersheim eine Sitzecke mit Beistellmöbel, Leseleuchte und mehr einrichtete. Die Folge ist eine neue Produktelinie, die das Design des Burgdorfers Kuno Frommherz trägt. Und die es laut Strahm so noch nicht gibt auf dem Markt.

Ein Mietmodell ist denkbar

Die Schlüsselkomponenten werden in Burgdorf hergestellt, auch die Endmontage passiert im Betrieb. Die Herstellung in der Schweiz, kleine bis mittelgrosse Serien – das schlägt sich im Preis nieder. Strahms Nachfolger Lukas Graf denkt daher auch an ein Mietmodell. Und an innovative Weiterführungen wie etwa stolperfreie Teppiche. «In den Nischen bleibt man haften», stellt denn auch Strahm fest. Trotz aller Innovation ist der Betrieb seinen Grundsätzen treu geblieben. Davon zeugt nicht zuletzt der alte Trommelofen in der Produktion. (Berner Zeitung)