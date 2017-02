Autounterstand in Brand geraten

Die Meldung zum Brand an der Eystrasse in Kirchberg ging bei der Polizei am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Seiten eines Autounterstandes bereits in Brand.

Durch die Feuerwehr Kirchberg konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass die beiden im Unterstand abgestellten Autos durch den Brand erheblich beschädigt worden sind. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag mitteilt, wurden keine Personen verletzt.

Durch das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern wurden die Ermittlungen zur Brandursache umgehend aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen muss von einem menschlichen Verschulden ausgegangen werden.

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 031 634'41'11 zu melden. (chh)