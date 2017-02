Bahnhof-Umbau: Ein Bauer stellt sich quer

«Es ist eine absolute Frechheit. Einfach unzumutbar.» Landwirt Thomas Allemann aus Wiler regt sich auf. Er ist stinksauer über die BLS. Das Berner Bahnunternehmen will im Bereich der Papierfabrik Utzenstorf die Gleisanlage sanieren und die Abläufe im Güterverkehr optimieren. Im Zuge davon soll der Bahnübergang Frechterstrasse in Wiler aufgehoben und die Strasse verlegt werden. Diese Massnahmen liegen derzeit als Teile eines Millionenprojektes öffentlich auf (siehe Box «Das ganze Projekt»).

Die neue Erschliessungsstrasse würde unmittelbar an Allemanns Hof vorbeiführen. Ebendies bereitet dem Bauern Sorgen. «Gutes Kulturland wird mir weggenommen und verschandelt», sagt der 52-Jährige. Der Preis, der ihm für das benötigte Land bezahlt würde, sei «unter jedem Hund».

Angst um die Existenz

Ein neuer Bahnübergang ist nicht geplant. Allemann müsste künftig den bestehenden Übergang Ribibachstrasse beim Bahnhof benutzen und somit einen Umweg in Kauf nehmen, um zur Hauptstrasse zu gelangen. Ausserdem besitze er ziemlich breite Maschinen, die das Kreuzen mit Autos auf der neuen Strecke unmöglich machen würden, gibt Allemann zu bedenken. «Und bei Velofahrern kann es zu brenzligen Situationen kommen. Nicht zuletzt nutzen Kinder die Strasse als Schulweg.»

Sieben Grundeigentümer, darunter auch die Gemeinde, müssen Land abgeben. Thomas Allemann ist am stärksten betroffen. Er bewirtschaftet 15 Hektaren teilweise gepachtetes Kulturland. Über 20 Aaren davon müsse er opfern, wenn die BLS-Pläne verwirklicht würden, sagt er.

Der Bauer, der auch ein Lohnunternehmen betreibt, lebt zu hundert Prozent von der Landwirtschaft, vor allem vom Ackerbau. «Was die BLS vorhat, nimmt mir die Existenz.» Ihm droht die Enteignung. Er sei nicht bereit, Land freiwillig herzugeben, hält er dezidiert fest. «Ich werde Einsprache erheben und habe schon einen Notar beauftragt.»

Der Unmut ist gross

Der BLS weht in Wiler ein rauer Wind entgegen. Landwirt Allemann ist längst nicht der Einzige, der über das Vorgehen des Bahnunternehmens empört ist. Der Unmut in der Bevölkerung über die Schliessung des Bahnübergangs ist gross. Dies zeigte sich im vergangenen November an einem Infoanlass, an dem viele der 120 Anwesenden in einer emotional geführten Diskussion ihrem Ärger Luft machten.

Auch der Gemeinderat goutiert die Schliessung nicht (siehe Box «Die Haltung des Gemeinderates»). Die meisten von einer Enteignung betroffenen Landbesitzer weigern sich zurzeit, die Unterschrift zu geben.

Eine Frage der Sicherheit

«Die Eigentümer werden für das Land, das die BLS für den Bau der Erschliessungsstrasse und den Doppelspurausbau braucht, entschädigt. Ebenso für einen allfälligen Ertragsausfall während der Bauzeit, falls wir Land für das Abstellen der Baumaschinen und Materialien brauchen», sagt BLS-Mediensprecherin Helene Soltermann auf Anfrage.

Soltermann verstehe, dass die Anwohner keine Freude an der Schliessung des Bahnübergangs hätten. Letztlich setze die BLS aber die Sicherheit an oberster Stelle. Und die sei in Zukunft nicht mehr gewährleistet, wenn die Verbesserungen im Güterverkehr in Kraft träten.

Die Güter­wagen würden künftig wegen der Rangierarbeiten längere Zeit beim Durchgang Frechterstrasse abgestellt, wo sie den Verkehr der Personenzüge nicht mehr beeinträchtigten. Dies hat zur Folge, dass die gesetzlich vorgeschriebene Zeitlimite für eine Sperrung mit gut zehn Minuten massiv überschritten wird. Die Gefahr steige, dass Fussgänger oder Radfahrer trotz geschlossener Schranke den Übergang querten, was zu Unfällen führen könne. «Umso gefährlicher, als auf der Strecke auch Personenzüge mit hoher Geschwindigkeit verkehren», so die Mediensprecherin.

Die BLS habe im Vorfeld mit den Direktbetroffenen Kontakt aufgenommen, sagt Soltermann weiter. Man setze alles daran, bei der Erschliessungsstrasse eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Zugang zu den drei Liegenschaften und den Parzellen werde weiterhin sichergestellt.

Die Schliessung des Übergangs bringe auch Kosteneinsparungen für die BLS und entlaste die Gemeinde finanziell, weil sie sich durch den Wegfall des Bahnübergangs nicht mehr an dessen Unterhalts- und Erneuerungskosten beteiligen müsse. Die Gemeinde ist aber für den Unterhalt der Strasse zuständig.

Über 300 Bewegungen

Rückendeckung erhält Bauer Allemann von Ernst Leuenberger. Auch er müsste Land abgeben – und auch er ist von der BLS enttäuscht. Er will sich ebenfalls wehren. Bereits im letzten Sommer hat Leuenberger ein Schreiben mit über hundert Unterschriften von Wiler Bürgern gegen die Aufhebung des Bahnübergangs an die BLS geschickt. Sie habe nicht reagiert, sagt er.

Leuenberger hat damals eine Verkehrszählung initiiert. An einem zufällig ausgewählten Wochentag sind er und sieben Kollegen abwechslungsweise 15 Stunden lang an der Frechter­strasse gestanden und haben eine Liste geführt, wer alles die Querung nutzt – von landwirtschaftlichen Fahrzeugen über Autos und Mofas bis hin zu Velos und Fussgängern. Insgesamt 321 Bewegungen hätten sie registriert, so Leuenberger. Darunter viele Schüler. (Berner Zeitung)