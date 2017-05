Bauboom in der Schlossmatt

Der Boom beim Wohnungsbau in der Metropole des Emmentals hält unvermindert an – auch im Schlossmattquartier. Im Gang sind die Bauarbeiten am Ludwig-Schläfli-Weg. Direkt neben dem Bahnhof Steinhof werden zwei Mehrfamilienhäuser mit total 52 Wohnungen erstellt. Einen Schritt weiter ist die Genossenschaft Generationenwohnen, die an der Thunstrasse vier Kuben mit total 90 Wohnungen unterschiedlicher Grösse errichtet.

Unweit dieser Baustelle befindet sich das Grundstück Oberburgstrasse 35. Bagger reissen derzeit das Gebäude, in welchem einst die berufliche Abklärungsstelle untergebracht war, nieder. Die Bauherrin Emme Bau AG plant hier zwei grössere Mehrfamilienhäuser mit Einstellhalle, die als ein Baukörper erstellt werden. Das Projekt der Atelier G+S, Architekten + Planer AG, Burgdorf, umfasst 24 mehr­heitlich kleinere Wohnungen mit 21/2 bis 31/2 Zimmern sowie 4 Attikas.

Im Herbst gehts los

«Wir versuchen im preisgünstigen Bereich zu bleiben», sagt Jürg Kämpf, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Faes Bau AG. Die Preise der kleineren Mietwohnungen sollen sich – ohne Nebenkosten – im Bereich von 950 bis 1250 Franken bewegen. Der Investor habe sich für den Bau von kleineren Wohnungen entschieden, ergänzt Kämpf. Er geht davon aus, dass der Baustart im besten Fall im September erfolgen kann. Frühestens im Winter 2018 sollen die Wohnungen bezugsbereit sein.

Der Zeitpunkt des Baubeginns hängt auch davon ab, ob es gegen das Projekt Einsprachen, Rechtsverwahrungen oder Lastenausgleichsbegehren geben wird. Diese können schriftlich und Begründet bis zum 29. Mai bei der städtischen Baudirektion eingereicht werden. (ue)