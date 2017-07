Berner Internetbetrüger muss in Erziehungsheim

Die Richterin, der Gerichtsschreiber, die Staatsanwältin und der Pflichtverteidiger: Sie alle sind da. Wer fehlt, ist der Angeklagte. Er teilte dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau um 4 Uhr morgens per Mail mit, dass ihm das Geld fehle, um von seinem Wohnort nach Burgdorf zu reisen. Und schwarz fahren möge er nicht. Doch so einfach will Richterin Regula Masanti es dem 24-Jährigen nicht machen. Sie lässt ihn von der Polizei ins Verwaltungszentrum in der Neumatt bringen.

Mit einer Viertelstunde Verspätung verurteilt sie den Angeklagten schliesslich wegen mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten, zur Übernahme der Verfahrenskosten von 26'000 Franken und zur Bezahlung von Schadenersatz an seine rund 60 Opfer. Die Deliktsumme beläuft sich auf insgesamt fast 25'000 Franken.

Kassiert, aber nie geliefert

Der Mann hatte zwischen Januar 2014 und Juli 2016 von Oberburg, Ostermundigen und Thun aus Dutzende von Leuten betrogen, indem er im Internet Smartphones, Spielkonsolen und andere Elektrogeräte anbot und das Geld dafür einkassierte, ohne die Ware zu liefern.

Seine «Kundinnen» und «Kunden» vertröstete der arbeitslose Sozialhilfeempfänger mit immer neuen Ausreden: Einmal behauptete er, sich auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten zu müssen, ein andermal teilte er mit, er weile geschäftlich in St. Moritz.

Ob er tatsächlich hinter Gitter muss, liegt in seiner Hand. Falls er seine Therapie in einem Er­ziehungsheim erfolgreich absolviert, wird ihm die Strafe erlassen. Eine stationäre Therapie ist laut der forensischen Psychiaterin, die den Schweizer mit nordafrikanischen Wurzeln begutachtet hatte, «dringend» angezeigt. Diese Meinung teilt der Mann nur sehr bedingt. Er hatte während des Verfahrens mehrfach gesagt, dass ihm nicht nur die ­Motivation für eine Behandlung fehle, sondern auch der Wille, eine Lehre zu machen oder einen Job zu suchen.

Er flog auf, betrog aber weiter

Hätte sich der Verurteilte nach seiner ersten Verhaftung wie ein durchschnittlicher Übeltäter verhalten, wäre er laut Masanti mit einer deutlich milderen Strafe davongekommen. Doch weil er seinen illegalen Geschäften auch nach zwei Aufenthalten in Untersuchungshaft weiter nachging, als ob nichts gewesen wäre, fiel das Verdikt wesentlich happiger aus.

Die Richterin attestierte dem Mann, wegen seiner Gewalterfahrungen und aufgrund vieler Wohnortswechsel und Heimplatzierungen «keine einfache Jugend» erlebt zu haben. «Aber das entschuldigt nicht alles», sagte Masanti. «Diese Therapie gibt Ihnen die letzte Chance, Ihrem Leben doch noch eine Wende zum Guten zu geben», gab sie dem Frischverurteilten mit auf den Weg. «Ich wünsche Ihnen, dass Sie sie nutzen können.» (Berner Zeitung)