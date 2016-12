Bevölkerung fühlt mit der Bauernfamilie

«Wir sind überwältigt von der Anteilnahme», sagt Brigitte Linder sichtlich gerührt. Und auch ihr Mann Jakob betont, dass sie niemals mit so viel positiven ­Reaktionen gerechnet hätten. Dass sich die Situation zum Jahres­ende noch so zum Guten wendet, hätte im Frühling niemand geglaubt. Denn im April hat die mehrmonatige Tortur der Familie Linder in Heimisbach begonnen.Zu diesem Zeitpunkt nisteten sich im schmucken Bauernhaus von Linders Bettwanzen ein (wir berichteten). Dreimal war der Kammerjäger da. Er hat sämtliche Zimmer, ausgenommen die Küche und das Büro, während 24 Stunden auf über 60 Grad geheizt. Alle Gegenstände, die nicht der Wärme ausgesetzt werden durften, wie Schulbücher der Kinder, CDs und Bilder, mussten eingefroren werden. Eigens dafür mieteten Linders einen Kühlwagen. Auch musste teilweise das Täfer in den Zimmern entfernt werden, damit dahinter chemische Mittel gespritzt werden konnten.

Mittlerweile sind die Löcher in den Wänden und Decken repariert. Die Zimmer sind grösstenteils wieder eingerichtet.

Hohe Kosten angefallen

Die Plage verursachte der Familie Kosten in Höhe von etwa 20 000 Franken. «Und es gibt keine ­Versicherung für Bettwanzen», erklärt Jakob Linder. Diese stolze Summe stellt eine grosse fi­nanzielle Belastung für die ­Familie dar, zumal sie erst kürzlich die Küche renovieren und eine Heizung einbauen liess. Als ­Gemeindeschreiber Niklaus Meister von der Situation erfuhr, richtete er ein Spendenkonto ein und machte einen Aufruf in der Bevölkerung. In der Folge wurde auch die Berner Zeitung darauf aufmerksam, andere Medien zogen nach.

«Leute aus dem Dorf kamen vorbei und brachten uns Bargeld.»



Brigitte Linder

«Leute aus dem Dorf kamen vorbei und brachten uns Bargeld», erzählt Brigitte Linder. Auch hätten sie viele Karten, die nebst aufmunternden Worten auch einen Geldschein enthielten, auf dem Postweg erhalten. So zum Beispiel vom Gemeinnützigen Verein Stettlen. «Und der Schreiner, der uns die Küche gemacht hat, half uns unentgeltlich beim Täfer», so Jakob Linder.

130 Dankeskarten

Gesammelt für die Bauernfamilie wurde auch an der Herbstviehschau in Heimisbach. «Ein kleines Mädchen hat etwas zu essen geholt und bekam zwei Franken Rückgeld.» Diesen Batzen habe es, ohne zu zögern, in das Spendenkässeli geworfen, sagt Jakob Linder. Er habe es zwar nicht selber gesehen, aber es sei ihm so ­erzählt worden.

Wie viel Geld insgesamt gesammelt wurde, möchte das Ehepaar nicht sagen. Einzig: «Die Summe deckt einen schönen Teil der Unkosten», sagt Brigitte Linder, die allen Spendern persönlich eine Dankeskarte geschrieben hat. Insgesamt 130 Stück.

