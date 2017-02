Bis jetzt mehr Erfolg mit Salz

Macht es Sinn, wenn in Burgdorf auf Strassen und Trottoirs das Glatteis mit Sole statt Salz bekämpft wird? Mit dieser Frage muss sich nun der Gemeinderat befassen. Einen entsprechenden Auftrag hat die BDP-Fraktion im Stadtrat ein­gereicht. Dies, weil in den letzten Jahren etliche Gemeinden und Städte auf die umweltfreundlichere wässerige Salzlösung umgestellt haben – in grossem Stil zum Beispiel die Stadt Basel.

Auf den Emmentaler Kantonsstrassen wird der Winterdienst bis auf weiteres mit Streusalz ausgeführt. Auf den unter­schiedlichen Strassen mit vielen Kurven und Steigungen, auf denen mit stets wechselnden Geschwindigkeiten gefahren werde, «hat sich der Einsatz von Sole nicht bewährt». Bei dieser Aus­sage stützt sich der Burgdorfer Strasseninspektor René Wälchli auf Jahre zurückliegende Ver­suche.

Allerdings sagt er auch, dass sich die wässerige Salz­lösung besser eignet als Salz, wenn zum Beispiel Eisregen ­drohe. Über einen ganzen Winter gesehen erziele man im Emmental mit der konventionellen Methode – mit einem Lastwagen wird gepflügt und gleichzeitig Salz gestreut – jedoch die besten Erfolge.

Präventiv handeln

Einer Praxisänderung steht man beim kantonalen Tiefbauamt im Emmental auch darum zurückhaltend gegenüber, weil die Umrüstung beziehungsweise Er­­gänzung der im Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge «relativ grosse Investitionen» zur Folge habe, erklärt Wälchli. Und da die bisherige Methode ein Erfolg sei, «besteht keinerlei Druck, von Salz auf Sole zu wechseln».

Anders als im Emmental, wo die Räumequipen erst ausfahren, wenn die Strassen schneebedeckt sind, ist die Praxis auf den Nationalstrassen. «Wir haben die Möglichkeit, präventiv tätig zu sein», betont Martin Rösti, Leiter der Abteilung Nationalstrassen Betrieb im Tiefbauamt des Kantons Bern. Werde für den kommenden Morgen Reifglätte vorausgesagt, könne der Spätdienst vor Arbeitsschluss noch eine Soleschicht auf die trockene oder feuchte Fahrbahn legen.

Deren Wirkung bleibe während sechs bis sieben Stunden erhalten, selbst wenn viele Fahrzeuge über den Belag brausten. Damit könne die Zeit zwischen dem Spät- und dem Frühdienst überbrückt werden. Hierzu sagt Martin Rösti: «Bei trockener Kälte, Reifglätte, Nebelbänken oder wenn es regnet und dann in der Nacht aufklart, sodass sich Glatteis bildet, ist der Einsatz von Sole das effektivste Mittel.»

Die Grenzen der Sole

Der Vergleich zwischen dem Winterdienst auf Kantonsstrassen und Nationalstrassen (diese werden im Auftrag des Bundesamts für Strassen vom Kanton Bern gewartet) hinkt allerdings etwas. Denn: Nationalstrassen müssen rund um die Uhr möglichst schnee- und eisfrei sein; die sogenannte Schwarzräumung ist vorgeschrieben. Auf Kantonsstrassen dagegen ist kein 24-Stunden-Service Pflicht.

Seit 2015 sind auf den ver­schiedenen Autobahnabschnitten auf bernischem Boden Fahrzeuge im Einsatz, die Sole sprühen. Die drei Werkhöfe Bern, Spiez und Interlaken sind mit der nötigen Infrastruktur ausgerüstet. Dem Einsatz der wässerigen Salzlösung sind jedoch Grenzen gesetzt, namentlich bei Niederschlägen. In diesem Fall setzt das Tiefbauamt auf das sogenannten Feuchtsalzstreuverfahren: Das Trockensalz wird vor dem Streuen mit der Salzlösung angefeuchtet und dann mittels Streuteller auf der Fahrbahn verteilt. Die Mischung besteht aus 70 Prozent Trockensalz und 30 Prozent Sole.

Seit zwei Jahren ein Erfolg

Nach zweijährigem intensiven Soleeinsatz fällt das Fazit von Martin Rösti positiv aus: «Die Erfahrungen sind sehr gut.» Er denkt dabei auch an die Umwelt. Die Unterhaltsfahrzeuge können auf einer Sprühbreite von 12 Metern gleichzeitig mehrere Fahrbahnen salzen und dabei schneller fahren als mit dem Salzstreuer. Mit weniger Salz könne so eine längere Strecke in kürzerer Zeit sicherer gemacht werden, erklärt Rösti. Ein Beispiel: 16'000 Liter Sole (4 Tonnen Salz und 12'000 Liter Wasser) reichen aus dafür, die A 1 von Bern nach Kriegstetten und zurück sowie von Bern nach Murten und zurück gegen Eisglätte zu besprühen.

Positive Auswirkungen hat der Einsatz von Sole auch auf den Salzverbrauch. «Im Raum Bern benötigen wir in einem durchschnittlichen Winter 3000 Tonnen Salz. Während intensiver Winter kann es aber rasch einmal die doppelte Menge sein», weiss Rösti aus der Praxis. Seit dem Einsatz von Sole habe der Salzverbrauch deutlich reduziert werden können. Für ihn ist klar: «Beim Winterdienst auf Nationalstrassen hat sich die neue Technik mit präventivem Salzen durchgesetzt. Es wird weniger Salz verbraucht und die Umwelt geschont.» (Berner Zeitung)