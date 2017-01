Brandis will sich verstärken

Die Qualifikation in der 1.-Liga-Gruppe 2 befindet sich in der Endphase, am 8. Februar stehen die letzten Partien vor den Playoffs an. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren steht dann nicht nur fest, wer in die Playoffs kommt und für wen die Saison vorzeitig beendet ist. Die Rangliste nach der Regular Season ist auch dafür massgebend, welche vier Mannschaften im nächsten Jahr an der neu geschaffenen Swiss Regio League teilnehmen dürfen.

Diese stellt in Zukunft die dritthöchste Spielklasse im Schweizer Eishockey dar. Interessiert an einer Teilnahme sind aus der Gruppe 2 Brandis, Thun, Wiki-Münsingen, Basel und Bellinzona. Wer von diesen Mannschaften in der Qualifikation am schlechtesten abschneidet, muss 2017/2018 in der 1. Liga Classic spielen, die unterhalb der Swiss Regio League weiter besteht.

Zwei bis drei neue Spieler

Mit diesem Szenario nicht beschäftigen muss sich der EHC Brandis. Die Emmentaler wurden ihrer Favoritenrolle bis jetzt gerecht und dürften sich wohl ­bereits in der der nächsten Woche ihren Platz in der Swiss Regio League sichern. Drei Spieler ­werden Brandis nicht mehr zur Verfügung stehen. Verteidiger Olaf Prinz verabschiedet sich aus der 1. Liga, er wechselt wohl zu Ursellen in die 3. Liga. Bei den Angreifern hört Sven Inniger verletzungsbedingt auf, Yanick Kohler erhält keinen neuen Vertrag.

Die Emmentaler wollen auch im direkten Vergleich mit der Konkurrenz aus der Ost- und Westschweiz an der Spitze mithalten und das Team entsprechend verstärken. «Wir wollen zwei bis drei Spieler verpflichten», sagt Sportchef Christian Baumgartner. «Es sollen Akteure sein, die das Team sofort verstärken.» Dies überrascht nicht, gilt doch CEO Heinz Krähenbühl als ehrgeizig und ­erfolgsorientiert.

Fast alles passt

Auch der EHC Thun befindet sich im Kampf um den Einzug in die Swiss Regio League in einer guten Ausgangslage. Zwar verloren die Oberländer am Samstag in Basel 1:2. Der Vorsprung auf Bellinzona, das aktuell als Sechster die Teilnahme verpassen würde, beträgt aber immer noch neun Punkte. Grosse Veränderungen sind im Thuner Team nicht zu ­erwarten. Die meisten Spieler befinden sich in einem noch jungen Alter. «Das meiste passt so, wie es ist», sagt Sportchef Alex Reymondin. Lediglich die Grösse des Kaders soll von 30 auf etwa 25 Spieler reduziert werden.

Zum Teil ist dies bereits geschehen. Der ehemalige Captain Pascal Zürcher und Jari Kachramanow sind zum Zweitligisten Mirchel gewechselt. Die beiden Stürmer fanden nach Verletzungen im Sommer nicht zu ihrer Bestform, verloren ihre Plätze in den ersten beiden Blöcken und baten letztlich die Klubführung um die Freigabe. Die jungen Lars Lüthi und Henry Knecht beendeten wegen Hüftproblemen ihre Karrieren.

Zwei Rücktritte

Wiki-Münsingen wird sich wohl mit Basel und Bellinzona um zwei Plätze in der neuen Spielklasse streiten. Die Planung für die nächste Saison ist laut Sportchef Ruedi Wenger dennoch weit fortgeschritten. «Wir haben dreimal mit den Spielern darüber gesprochen, ob wir uns für die Swiss ­Regio League bewerben sollen», sagt er. «Bis auf zwei bleiben uns alle erhalten, egal, in welcher Liga wir vertreten sind.» Die Stürmer Marc Hofstetter und Simon Läderach hören aus beruflichen Gründen auf. Wenger ist zuversichtlich, dass sich Wiki durchsetzt. «Wenn es wichtig war, haben wir immer unsere Leistung gebracht.» (Berner Zeitung)