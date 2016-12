Chäs-Brägu statt teures Fondue chinoise

Was kochen Sie an Silvester? Das, was Sie schon im letzten und vorletzten Jahr zubereiteten? Warum eigentlich? Es gäbe auch eine Alternative zu dem Immergleichen, denn es muss nicht immer Fondue chinoise, Fondue bour­gui­gnonne, Filet im Teig oder sonst ein teures Stück Fleisch sein. Lecker geht auch günstiger. Warum nicht sich etwas zu Gemüte führen, das währschaft, einfach, preiswert und regional ist?

Mit diesen Worten jedenfalls beschreibt Fritz Gfeller, der zu sich nach Hause eingeladen hat, das Menü, das er servieren will. Er ist überzeugt: Bauernküche schmeckt gut. Der Senior-Spitzenkoch, der mit seiner Gastroküche weit über das Emmental hinaus Bekanntheit erlangt hat, zaubert eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert auf den Teller – ein Menü wie zu Gotthelfs Zeiten. Die drei Gerichte tragen die gluschtigen berndeutschen Namen Vehfreuds Chäs-Brägu, Huttli Köbus ­Suppefleisch und Jumpfere-Schumgreeme. Sie stammen aus dem neuen Anhang seines Kochbuchklassikers «Rezepte aus dem Emmental».

Der 78-Jährige hat heuer das Erfolgsbuch in der 7. Auflage herausgegeben und zu den altbewährten Rezepten 30 neue gestellt, die sich rund ums Thema «Gotthelfs Chnächtechuchi» drehen. Ergänzt wird der Anhang mit Landschaftsfotografien von Hans Kern aus Eggiwil.

Das begehrte Kochbuch

Das Kochbuch, illustriert mit Zeichnungen des Oschwander Künstlers René Bürki, erschien 1979 erstmals und wurde mehrmals neu aufgelegt. Es gewann an der Frankfurter Buchmesse die Silbermedaille und ist mittlerweile aus vielen Küchen nicht mehr wegzudenken. Um ein Stück Emmentaler Küchenkultur der Nachwelt zu erhalten, arbeitete Fritz Gfeller mit fünf Bauersfrauen zusammen, unter ihnen auch seine Mutter und Wirtin Mina.

«Die minder ­wertvollen Stücke landeten auf den Tellern der Leute, die auf dem Hof arbeiteten – also Knechte, Mägde, Melker, Karrer, ­Wedelemacher, ­Wäscherinnen oder Tagelöhner.»Fritz Gfeller

16 Jahre lang seien die «Emmentaler Rezepte» vergriffen gewesen, sagt Gfeller. Er habe immer wieder Anfragen erhalten. Dass es eine Neuauflage brauchte, war ihm klar. Er wusste aber auch: Wenn es eine Neuausgabe geben würde, dann nur eine, die mit «Gotthelfs Chnächtechuchi» erweitert ist. So sollte noch viel Wasser die Emme hinabfliessen, bis es in diesem Oktober so weit war.

Innereien für Tagelöhner

Fritz Gfeller schreitet in seiner offenen Küche zur Tat. Die Schränke sind vollgeklebt mit ­Rezepten und Gedankenstützen – von Elsis Fleischterrine über Vrenelis Salatsauce und Heimiswiler Suppe bis hin zur Kirch­berger Weihnachtscreme. Grosse Gewürzbehälter stehen herum, eine Menge Flaschen. Ein zweiter Kühlschrank und ein weiteres Vorratsgestell musste in die kleine Stube ausweichen. Hier wohnt unbestritten ein Koch, einer der Leidenschaft fürs Kochen hat. Gfeller hebt den Deckel der Pfanne ab. «Ich habe mal Zwiebeln halbiert und mit Linsen gefüllt. Das gibts als Beilage der Hauptspeise.»

Während des Kochens erzählt der ehemalige Wirt des Gasthofs Kreuz in Weier weiter von seinem Buch und den Hintergründen. «Zu Gotthelfs Zeiten kam der Störmetzger für seine Arbeit auf den Bauernhof.» Während die guten Teile der Familie, dem Pfarrer oder anderen wichtigen Gästen aufgetischt wurden, blieben Innereien wie Kutteln, Leber, Nieren oder Zungen, Öhrli, Schnörrli, Füssli, Schwänzli übrig. Weg­geschmissen wurden diese freilich nicht. Die minder wertvollen Stücke landeten auf den Tellern der Leute, die auf dem Hof schufteten – also Knechte, Mägde, Melker, Karrer, Wedelemacher, Wäscherinnen oder Tagelöhner. Für sie war das ein Festessen. «Der Klassiker war natürlich Kutteln mit Kartoffelstock», so Gfeller.

Fritz Gfeller mit der Neuauflage seines Kochbuchklassikers «Rezepte aus dem Emmental». (Bild: Olaf Nörrenberg)

Hinter jedem Gericht des Buches stecke eine Geschichte. So hat es den Huttli Köbu vom Hauptgericht tatsächlich gegeben. Er zog mit seinen Chrämereien von Haus zu Haus und liebte weich gekochtes Siedfleisch. Die alten Rezepte hat Gfeller der heutigen Zeit angepasst. Die Grundprodukte seien dieselben geblieben, er habe nur mehr Gewürze verwendet. «Früher gab es fast nur Salz und Pfeffer.»

Was gerade da war

Fritz Gfeller zückt das Messer, schneidet ein dickes Stück vom bereits gegarten Suppenfleisch ab. «Das braten wir später an wie ein Entrecote.» Aber vorher wendet er sich der Vorspeise zu, schneidet Kartoffeln in Scheiben, legt sie in die Pfanne und brät sie samt Schale an, wägt Reibekäse ab, fügt Gewürze, Maizena und Backpulver hinzu. «Das muss wie ein Raclette oder Fondue schmecken. So und jetzt noch ein Schluck Kirsch.» Er giesst ein. «Weisswein habe ich auch da. Rahm auch.» Er rührt tüchtig mit dem Schwingbesen, kostet. «Ein bisschen Kirsch darf noch rein. Und Wasser. Sodeli.»

«Es ist ein gutes, einfaches Gericht mit hiesigen Produkten und Fleisch, das nicht teuer ist.»



Fritz Gfeller

Früher hätten die Frauen einfach die Reste verwertet, die im Bauernhaus gerade da waren, erklärt der Vater zweier Kinder. «Achtung, ich flambiere.» Es zischt, eine Flamme züngelt, es duftet nach Fondue. «So, ich probiere, ob das was ist. Noch ein Schuss Weisswein, und dann ist gut.» Anschliessend macht sich Gfeller ans Braten und Würzen der Kartoffeln und des Fleisches für den Hauptgang. «Es ist ein gutes, einfaches Gericht mit hiesigen Produkten und Fleisch, das nicht teuer ist.» Die Himbeercreme, die er zum Dessert kredenzt, hat Gfeller bereits am Tag zuvor zubereitet.

Das Menü ist komplett. «Wir können essen», meint der Seniorkoch. Zu trinken gibt es ein Glas Apfelschaumwein, mit dem wenig einheimisch klingenden Namen Ramseier Sélection. «Öpfu- oder Hostettsprutz wäre doch viel passender gewesen», sagt Fritz Gfeller nur und schmunzelt.

«Rezepte aus dem Emmental».7. erweiterte Auflage. Mit Anhang «Us Gotthelfs Chnächtechuchi». 29.50 Franken. Momentan zu bestellen bei Fritz Gfeller, Kirchberg: 079 415 80 92 oder f.gfeller@vtxmail.ch (Berner Zeitung)