Cowboys im Emmental

Blickt man von oben auf die idyllische Fraumatt-City, erwartet man jeden Moment, dass einem Little Joe und Hoss aus der TV-Serie «Bonanza» entgegenreiten. Stattdessen sind die beiden Sheriffs Erich «Büzu» Zaugg und Urs Lanz noch mit letzten Vorbereitungsarbeiten beschäftigt.

Während Schreinermeister Zaugg eine lose Folie am Zaun ­befestigt, hämmert Garagist Lanz einen Steckbrief ans Gefängnistor. Eine Woche vor der Eröffnungsparty steht die gesamte ­Anlage der Westernstadt. «Dank sonnigem Wetter und trockenem Boden konnten 15 Mann den Aufbau in der ersten Aprilwoche bewerkstelligen», freuen sich die Gründer. Insgesamt werden rund 800 Stunden für die Errichtung der Fraumatt-City benötigt. Das Hotel erhielt ein neues Dach, an der City-Post waren Schreinerarbeiten nötig, Diverses wurde frisch gestrichen und ausge­bessert.

Es sind nicht nur Fassaden oder Attrappen. Sämtliche Gebäude können betreten werden und werden wie in einem Wanderzirkus mit Traktoren und zehn LKW-Anhängern auf den Platz gezogen.

Der Sanitärmonteur trifft ein. Man beschliesst, die Toilettenschüsseln zu entleeren, um sie frostsicher zu machen. Schliesslich befindet man sich auf 700 Meter über Meer, und ein erneuter Kälteeinbruch ist angesagt.

Derweil wischt Jolanda Zaugg mit einem Reisigbesen den Staub unzähliger Cowboystiefel von der Veranda. Die Ehefrau von «Büzu» ist auch zuständig für den Einkauf. Bevorzugt werden einheimische Produkte. So wird das Fleisch für marinierte Steaks oder saftige Spiessli vom Bauernhof oberhalb der Fraumatt geliefert. Dessen Landwirt verpachtet das Land an die Organisatoren. Probleme mit den Anwohnern gebe es kaum. «Wir überreichen ihnen jeweils einen Saisonpass. Auch eine Security benötigen wir nicht. Das übernehmen wir selber», erklärt Urs Lanz.

Spitzenreiter Auffahrt

Bis zum 1. Juli treten jedes Wochenende Livebands auf, wie die CCR Tribute Band Sissi A. oder Unifour als Hausband. «Wir engagieren nur Musiker, die auch rockige und stimmungsvolle Songs bringen; eine reine Blue­grass-Band passt nicht hierher», betont Zaugg. Bester Tag sei die Auffahrt mit rund tausend Gästen. Bei freiem Eintritt am Nachmittag zum Sound des Walliser Urgesteins Erica Arnold vergnügen sich viele Kinder beim Wurstbraten am Lagerfeuer oder bei der Pferdekoppel.

Nicht selten machen die «Turnfahrer» halt in der Fraumatt-City. Unter den Besuchern sind nicht nur Countryfans, Linedancer und Biker. «Spätestens am traditionellen Abend mit der Musikgesellschaft Dürrenroth kommen auch jene, die nichts mit Country am Hut haben», sagen Urs Lanz und Erich Zaugg. Schmunzelnd erinnern sie sich daran, wie einige urchige Emmentaler staunten, als sie erstmals Cowboyhüte und Colts trugen. Heute kommen viele selber im Westernoutfit.

Die vielen Stammgäste schätzen die einzigartige Western­atmosphäre und geniessen das Zusammensein unter freiem Himmel bei Livemusik, Drinks und Barbecue. Der anhaltende Publikumserfolg und die Unterstützung aus dem Familien- und Kollegenkreis sind denn auch die grösste Motivation von Erich Zaugg und Urs Lanz.

Buffalo Bill’s Saloon

Infiziert mit dem Westernvirus hat sich Schreinermeister Zaugg, als er mit dem Innenausbau im Walliser Rothis Western Saloon beauftragt wurde. Als erstes Gebäude baute er mit seinem Kollegen Urs Lanz eine Baracke zu einem Saloon um. Aus einem ursprünglichen Gartenhäuschen entstand ein Store. Kontinuierlich sind neue Gebäude dazugekommen wie heuer die Schmitte «Black Smith». Zur authentischen City gehört neben Jail, Bank, Fort und Tipi auch ein Zelt mit Westernambiente. So wurde eine ehemalige Schiessbude zu Buffalo Bill’s Saloon, die antiken Holzstühle stellt der Gasthof Bären Dürrenroth zur Verfügung, und eine kultige Saloon-Bar stammt aus Madiswil.

Seit den Anfängen des Festivals werden die Auflagen zusehends strenger, zum Beispiel auch bezüglich der Dancehall über dem Flüebach. Die Holzbretter müssen schliesslich standhalten, wenn die nimmermüden Linedancer tanzen, bis die Sohlen ­rauchen. (Berner Zeitung)