«Da liegt ein Potenzial brach»

Bei der schulischen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verfügt das Bildungszentrum Emme in Burgdorf bereits über eine grosse Erfahrung. In zehn Integrationsklassen erhalten 160 junge Leute während maximal zweier Jahre eine Ausbildung, die der Vorlehre vorgelagert ist.

Bei dieser sogenannten Berufsvorbereitung für Praxis und Integration geht es primär um intensiven Sprachunterricht, das Vermitteln von Normen und Werten der Schweiz sowie um die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz. Das Ziel dieser Spezialausbildung ist, dass die Absolventen in der Lage sind, im Berufsleben Fuss zu fassen. Die Integrationsvorlehre (IVL) Gastro soll jetzt noch einen Schritt weitergehen und gezielt auf ein bestimmtes Berufsfeld – die Gastronomie – vorbereiten.

Der einzige Ort im Kanton

Ob diese Ausbildung, die nur von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bis zu einem Alter von etwa 35 Jahren absolviert werden kann, tatsächlich durchgeführt wird, ist noch nicht entschieden. «Wir befinden uns derzeit in der Projektphase», betont Thomas Wullimann, Direktor des Bildungszentrums. Die Vorarbeiten sind allerdings so weit gediehen, dass dieser neuen Ausbildung nichts mehr im Weg stehen sollte. «Bis zum 1. September wollen wir unser Projekt via Kanton Bern beim Staatssekretariat für Migration (SEM) einreichen», blickt Wullimann voraus.

Der zweite Meilenstein soll Mitte August 2018 gesetzt werden: Dann dürfte die IVL Gastro mit 10 bis maximal 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestartet werden. Im Kanton Bern wäre Burgdorf der einzige Ort, an welchem diese Ausbildung angeboten würde. In Thun ist zudem eine Logistik, in Bern ein Gesundheits- und am Inforama in Zollikofen ein Landwirtschaftsprojekt geplant. In der ganzen Schweiz wolle das SEM 800 bis 1000 derartige Ausbildungsplätze finanzieren – dies zu 60 Prozent, den Rest tragen die Kantone.

Gute Erfahrungen in Zürich

Das Primärziel der Integrationsvorlehre ist es, für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene eine Anschlusslösung zu finden. Im Idealfall wären dies eine berufliche Grundbildung mit Berufsattest oder – für besser Qualifizierte – ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. Dass dies nicht nur ein frommer Wunsch ist, hat der Kanton Zürich bereits vorgemacht.

Noch bevor das SEM aktiv geworden ist, wurde ein Lehrgang für Logistiker angeboten. Die Erfahrungen sind positiv: Von 11 Absolventen haben bereits 9 eine Anschlusslösung gefunden. Es gebe viele Migrantinnen und Migranten, die motiviert und lernwillig seien. «Da liegt ein Potenzial brach», sagt Wullimann und ergänzt: «Wenn es uns gelingt, diese Leute zu rekrutieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist auch den Unternehmen gedient.» Gerade im Gastrobereich sei der Mangel an Fachkräften gross. Es fehle an Köchen und Servicefachangestellten.

Zertifikat statt Prüfung

Das Konzept der IVL Gastro ist so aufgebaut, dass die Absolventen jede Woche zwei Tage zur Schule gehen und drei Tage in einem Gastrobetrieb arbeiten – Restaurants, Hotels, Heime und Spitäler. Die Betreuungsarbeit der Lehrlinge will das Bildungszentrum den Betrieben möglichst weitgehend abnehmen. Eine IVL kann jedoch nur absolvieren, wer die deutsche Standardsprache so gut beherrscht, dass zum Beispiel ein Auftrag gelesen und verstanden werden kann. Zudem muss der Vorlehrvertrag mit einem Gastrobetrieb bereits abgeschlossen worden sein.

Im Idealfall könnten geeignete Absolventinnen und Absolventen in ihrem Lehrbetrieb bleiben, um danach noch den Berufsattest oder das Fähigkeitszeugnis zu erlangen, erklärt Thomas Wullimann. Übrigens: Abgeschlossen wird die Vorlehre nicht mit einer Prüfung. Ausgestellt wird jedoch ein Zertifikat, das auch über die Qualität und die Leistungen des Lernenden Auskunft gibt. Dies dürfte einem Gastrobetrieb bei der Lehrlingsauswahl dienlich sein.

Zweifel, dass die Integrationsvorlehre in der Praxis scheitern könnte, hat Wullimann nicht. Wegen der positiven Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern der Integrationsklassen ist er überzeugt, «dass die Dankbarkeit, Motivation und Lernbereitschaft dieser jungen Menschen sehr gross ist». Zu bedenken gelte aber, dass die Flüchtlinge aus einer anderen Kultur kämen, «sodass man ihnen unsere Werte – wie etwa Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit – speziell vermitteln und auf ihren Weg in die Berufswelt mitgeben muss.» (Berner Zeitung)