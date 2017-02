Damit die Bank im Dorf bleibt

Es gibt vieles, was ein Dorf zusammenhält. Ein Hockeyklub ­etwa, oder ein Skiabfahrt-Weltmeister. Und natürlich ein intakter Dorfkern, mit Metzgerei, Käserei, Coiffure, einer Beiz und einer Bank. In Dürrenroth drohte vor zwei Jahren plötzlich etwas zu fehlen. Die Bernerlandbank schloss ihre Filiale im 1000-Seelen-Dorf.

Doch Hilfe kam rasch. Von der Ersparniskasse Affoltern, sechs Autominuten weiter in Richtung Burgdorf. Bankleiter Christoph Müller sagt es so: «Wenn man ins Nachbardorf gehen muss, um seine Bankgeschäfte zu tätigen, geht man dort auch gleich einkaufen.» Was Müller damit anspricht, ist ein Dominoeffekt. Fehlt ein Laden, leiden auch die anderen.

Mühe mit der Technik

Deshalb hat sich der Gemeinderat in Dürrenroth etwas einfallen lassen: Seit Anfang 2015 fungiert die Gemeindeverwaltung als Bankfiliale, als Zweigstelle der Ersparniskasse Affoltern. So bleibt die Kirche, pardon, die Bank auch im Dorf. Und es funktioniert reibungslos. Von einer «Win-win-Situation» schwärmt Bankleiter Müller, fügt dann aber auch gleich an: «Von Rendite können wir natürlich nicht sprechen.»

Zwischen fünf und sieben Transaktionen sind es, die jetzt jeden Tag über die Dürrenrother Gemeindeverwaltung abgewickelt werden. Die Ersparniskasse Affoltern bezahlt nach Aufwand. Müller spricht von 5000 bis 10 000 Franken pro Jahr für die Transaktionen und nochmals so viel für den Anteil am Steuerteiler, da die Gemeinde offiziell als Zweigstelle der Bank gilt.

Geld also, das die Bank dafür ausgibt, dass ein Dorf noch ein Dorf bleibt und dass all jene Leute, die dem E-Banking misstrauen, dies auch dürfen. «Nein, Statistiken über das Alter unserer Kunden führen wir keine», sagt Müller.

Natürlich sind es eher ältere Semester, die diesen Service noch beanspruchen, weil sie es sich gewohnt sind, ihre Bankgeschäfte an einem Schalter zu erledigen, weil sie noch nicht nur noch mit der Karte bezahlen oder vielleicht auch weil sie mit der Digitalisierung Mühe bekunden.

Aber es ist eben nicht nur eine ältere Generation, die noch zur Bank geht. Christoph Müller beobachtet immer wieder, dass jüngere Leute zwar mit Smartphones, Laptops und Tablets ausgerüstet sind, dann aber ihre Rechnungen noch mit dem Postbüchlein bezahlen. «Die Beziehung zur Bank oder grundsätzlich zu den Finanzen ist vom Elternhaus geprägt», sagt Müller.

Angst vor dem Fiskus?

Die Idee, die Gemeindeverwaltung als Bankfiliale zu nutzen, ist nicht neu. Die Ersparniskasse Affoltern betreibt noch eine weitere im oberaargauischen Walterswil. Die Spar- und Leihkasse Wynigen führt eine solche Zweigstelle in Ersigen und seit mehr als zwanzig Jahren eine in Heimiswil. Die Gründe dafür waren immer dieselben. Eine Bank oder eine Poststelle schliesst oder zieht weg.

Für die Ersparniskasse Affoltern war der Wegzug der Bernerlandbank aus Dürrenroth auch ein Glück. Über 200 Neukunden konnte Müller innert kürzester Zeit in sein Portfolio aufnehmen.

Es ist aber nicht so, dass alle gleich begeistert waren. Viele mögen den Gedanken nicht, dass die Gemeinde über die eigenen Finanzen Bescheid wissen könnte. Eine unbegründete Sorge, findet Müller. Niemand müsse sie offenlegen.

Kurze Schulungen

Der Service ist denn auch nur auf das Nötigste beschränkt. Ein- und Auszahlungen sind in jeder Höhe möglich, sofern das Geld früh genug bestellt wird. ­Dazu kommt Devisenwechsel in Euro. Wer eine Kontoauskunft wünscht, kann seine E-Banking-Zugangsdaten den Angestellten der Verwaltung anvertrauen und diese auf sein E-Banking zugreifen lassen.

Für all diese Aufgaben mussten die Gemeindemitarbeitenden nicht gross geschult werden. «Das sind ja alle von Haus aus kaufmännische Angestellte», erklärt Müller. Eine halbe Woche Unterstützung vor Ort und ein Handbuch, mehr habe es nicht gebraucht. Ausser natürlich die Sicherheitsschulung. Aber darüber gibt Müller keine Auskunft.

Nur was Anlagegeschäfte angeht, sind weiterhin die Angestellten der Bank zuständig. Die Beratungen können aber durchaus in den Räumen der Gemeindeverwaltung stattfinden.

Auf dem Arbeitsweg

Es ist sowieso ein Hin und Her. Schliesslich müssen alle in Dürrenroth erfassten Bankaufträge ja irgendwie nach Affoltern gelangen. «Kein Problem», sagt Müller. Er wohnt in Gondiswil. Sein Arbeitsweg führt über Dürrenroth. Und wenn es eilt, kann Müller auch kurz über Mittag vorbeigehen.

Seit zwei Jahren ist die Gemeindeverwaltung nun auch eine Bank. Und das wird sich so lange nicht ändern, bis auch der letzte Dürrenrother auf E-Banking umgestellt hat. «Für uns spielt das keine Rolle», sagt Müller. (Berner Zeitung)