Das Bahnhof-Stübli geht bald wieder auf

«Voraussichtlich am Montag», sagt Özgür Aram auf die Frage, wann er das Bahnhof-Stübli in Langnau wieder eröffnen werde. Was die Betriebsbewilligung anbelangt, steht der Wiederaufnahme des Betriebs jetzt nichts mehr im Weg. Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher hat Ozgür Aram bereits Anfang Woche eine befristete Bewilligung A ausgestellt.

Die Bewilligung sei ab sofort bis 31. Oktober 2017 gültig, schiebt sie nach und erklärt: «Die Befristung besteht, weil Özgür Aram keinen Fähigkeitsausweis besitzt.» Diesen müsse er in der gesetzten Frist nun erwerben, erklärt die Statthalterin.Er habe bereits mit der Ausbildung begonnen, sagt Aram. Den Mietvertrag für das Gastgewerbelokal habe er am 4. Januar 2017 unterschrieben. Starten werde er mit vier Mitarbeitenden, wovon zwei schon vorher als Angestellte der Bahnhof-Bar GmbH in dem Lokal gearbeitet hätten.

Er selber und sein Stellvertreter würden das Team komplettieren. Zu den Unstimmigkeiten, die die Geschäftsübergabe begleiteten und sogar die Polizei auf den Plan rief, sagt Amar lediglich: «Die frühere Wirtin hat uns nicht akzeptiert und respektiert, deshalb haben sich unsere Wege getrennt.»

Viele Wechsel

In den letzten Jahren machten die Restaurants im Langnauer Bahnhofgebäude immer wieder in negativem Zusammenhang Schlagzeilen. Zuerst wurde im Februar 2012 über der Treff-Point GmbH der Konkurs eröffnet. Diese hatte vor dem grossen Umbau des Bahnhofgebäudes das Buffet geführt.

Damals wirkte der türkische Staatsangehörige Nesimi Alver aus Zürich als Gesellschafter und Geschäftsführer. Dessen Name tauchte dann aber auch wieder auf, als die Bahnhof-Bar nach dem Umbau ihren Betrieb aufnahm.

In diesem Lokal kam es Ende September 2012 zu einem grossen Verwirrspiel. Die Bahnhof-Bar GmbH engagierte eine neue Betriebsleiterin, die das Lokal fortan unter dem Namen Bahnhof-Stübli führen sollte – und dies bis vor wenigen Wochen auch tat.

Als sie im Oktober 2012 eröffnete – notabene mit einem selber zusammengestellten neuen Team –, verlangten Mitarbeitende der vorherigen Crew, von ihr weiterbeschäftigt zu werden. Denn Kündigungen lagen keine vor, und lange war unklar, wem das Lokal nun eigentlich gehört. Dem Namen nach hätte es ein Verwandter von Nesimi Alver sein müssen, Auskünfte erteilte allerdings nach wir vor der gescheiterte Unternehmer.

SBB geben sich wortkarg

Aktuell macht stutzig, dass die Bahnhof-Bar GmbH in jüngster Zeit gleich zweimal den Besitzer gewechselt hat. Erst gehörte sie einem Hüseyin Cinar. Im Handelsregister ist seit dem 7. Februar 2017 aber ein Rolf Paul Welter aus Basel als Gesellschafter und Geschäftsführer eingetragen.

Seit dem 9. November 2016 existiert im gleichen Register unter der Adresse Bahnhofstrasse 4, Langnau, eine Ozara GmbH. Deren Zweck ist der «Betrieb eines Restaurant, die Führung einer Café-Bar, eines Bistros und eines Take-away sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Bereich Catering und Party Service». Als Geschäftsführer fungiert Özgür Aram.

Die häufigen Besitzerwechsel und die jeweils intransparenten und mit Streitigkeiten begleiteten Übergänge erwecken ein ungutes Gefühl in der Bevölkerung. Manch einer fragt sich, nach welchen Kriterien die SBB, die das Lokal im Rohbau vermieten, Bonität und Seriosität ihrer Mieter jeweils prüfen. «Nach allen Regeln der Kunst», lautet die lapidare Antwort der SBB-Pressestelle auf eine entsprechende Frage dieser Zeitung. Bei der Vermietung ihrer Lokale gehe es dem Bahnunternehmen «um den richtigen Angebotsmix».

Weiter nehmen die SBB zu den diffusen Vorgängen im Langnauer Bahnhof-Stübli nicht Stellung.

(Berner Zeitung)