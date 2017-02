Das Comeback der LAN-Party

Abgeschottet von der Aussenwelt, starren sie stundenlang gebannt auf den Bildschirm. In ihrem ­Zimmer führen sie Kriege, bauen Städte und entdecken fremde Welten. Ohne Tageslicht, ohne Gesellschaft – so das Klischee. Auch am E-Event in Burgdorf ­bevorzugen die Gamer die Dunkelheit. Die Fenster wurden mit Tüchern verhängt. Einzig die Bildschirme und die Tastaturen leuchten in breitem Farbspektrum. Von Einsamkeit ist aber ­keine Spur.

420 Spieler finden sich am Samstag in der Markthalle ein. Und sitzen sie nicht gerade hinter dem Computer, stehen sie in Gruppen beisammen, fachsimpeln, trinken Bier. «Hier ist egal, wer du bist oder woher du kommst – das gemeinsame Hobby zählt», sagt OK-Präsident Manuel Oberholzer. So werden die Turniere nicht einzeln, sondern in Mannschaften gemeistert. In 5er-Gruppen treten die Clans, wie in der Szene die Teams genannt ­werden, gegeneinander an.

Zum sechsten Mal wurde der ­E-Event – eine sogenannte LAN-Party – durchgeführt. In Burgdorf fand er am vergangenen Wochenende erstmals statt. Und erfreute sich grosser Beliebtheit: Binnen vier Tagen sei der Event ausverkauft gewesen, sagt Oberholzer. Teams aus der ganzen Schweiz und sogar aus Deutschland seien angereist. «Die LAN-Partys erleben derzeit ein Revival», meint der 25-jährige BWL-Student.

Verkabelte Rechner

Im Trend waren diese bereits in den 90er-Jahren. Damals, als das Internet gerade erst aufkam, bauten sich die Spielbegeisterten selbst ihre ­kleinen Netzwerke. In Garagen, Kellern oder grösseren Hallen trafen sie sich und verkabelten ­ihre mitgebrachten Rechner. Bis zur Jahrtausendwende verfügten dann immer mehr Haushalte über einen Internetanschluss. Um gegeneinander zu gamen, muss man seither nicht mehr am selben Ort sein.

Doch was macht den Reiz einer LAN-Party heute noch aus? «Ich treffe hier die Leute, mit denen ich sonst online spiele», sagt der 18-jährige Nicola Huber. Gerade macht er es sich mit einer Dose Redbull in der VIP-Lounge ­gemütlich. Diese entspricht nicht ganz dem gängigen Bild: Statt ­gepflegter Sitzecken laden aufblasbare Matratzen und Schlaf­säcke zum Verweilen ein. Aber nicht nur das soziale Netzwerk ist besser als zu Hause.

Auch die ­lokale Vernetzung der Computer biete Vorteile, weiss Netzwerkadministrator Rolf Näf. Mehrere Verteiler verbinden die 420 Rechner untereinander sowie mit den lokalen Servern. Dieses interne Netzwerk sei schneller als der Umweg übers Internet. «Weniger als eine Millisekunde beträgt die Reaktionszeit», sagt Näf. Müsse ein Spiel hingegen übers Internet von einem externen Server beispielsweise aus den USA über­tragen werden, betrage die Reaktionszeit bis zu 40 Millisekunden.

Und auf diese Zeit komme es bei gewissen Games an. Seit der ersten Ausgabe ist Näf bei den ­E-Events dabei. Trotz langjähriger Erfahrung werde es nie langweilig. «Es gibt immer wieder neue Herausforderungen», sagt er. So in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wegen Überlastung ist das Netzwerk zusammengebrochen. «Während dreier Stunden ging nichts mehr.»

Karten statt Computerspiele

Die Gamer wussten die Zeit auch offline zu überbrücken. «Wir ­haben eine Runde mit Karten ­gejasst», sagt Matt Huber und lacht. Der 25-Jährige ist Turnieradministrator. Als Schiedsrichter schaut er, dass es fair zu und her geht. Er überprüft, dass sich die Teams nicht Verstärkung von ausserhalb holen. «Von zu Hause aus übers Internet mitzuspielen, ist nicht erlaubt.» Auch auf den Bildschirm der Gegner zu schauen, sei nicht gestattet. Zudem überwacht Huber, dass in den Chats die Gamer nicht zu arg mit Fluchwörtern um sich werfen.

Am frühen Nachmittag geht ­gerade die zweite Runde von «League of Legends» zu Ende. Das Team ERQ ist ausgeschieden. Trotzdem scheint die Stimmung ausgelassen. «Wir haben heute zum ersten Mal gemeinsam gespielt, dafür ist es gar nicht schlecht gelaufen», sagt Denise Eichholzer. Die 26-Jährige ist eine der wenigen Frauen. Mit Vorurteilen habe sie nicht zu kämpfen, meint die Zürcherin.

Manchmal werde sie jedoch schon anders behandelt als die Jungs. Im letzten Spiel habe sie als Einzige ihres Teams die Gegner geschlagen. Diese seien dann rübergekommen und hätten gefragt, wer bei ihnen so gut gespielt habe. Als sie gemerkt hätten, dass es eine Frau gewesen sei, hätten sie schon etwas komisch gekuckt. (Berner Zeitung)