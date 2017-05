Das Kreuz mit der Berufslehre

Sich selber den Bauch zu pinseln, ist eher unsympathisch. Aber in einem ist man sich hierzulande einig und verheimlicht es nicht: Wenn es nicht die Schokolade ist oder die Uhren, dann sicher, und mit Nachdruck, das duale Bildungssystem, auf das wir Schweizer stolz sein können – oder eben müssen. Ein Exportschlager, ein Erfolg auf der ganzen Linie, der Hauptgrund für eine gesunde Wirtschaft und die tiefe Arbeitslosigkeit. So tönt es, wo man auch hinhört. Und obwohl dual, ist mit dieser Lobhudelei oft vor allem eines gemeint: die Berufslehre.

Ein Missverständnis

Wo so energisch für etwas ge­weibelt wird, ist meist was im Busch. Und da muss man nicht lange suchen: In der Theorie ist die Berufslehre beliebt, in der Praxis hat sie ein Imageproblem. Lehrstellen werden zu Leer­stellen in Unternehmen, weil die Schüler, meistens aber die Eltern und in einigen Fällen auch die Lehrer finden, eine Lehre sei nur etwas für jene, die es nicht ins Gymnasium geschafft hätten.

Ein Missverständnis. Das finden, Achtung, jetzt kommt es: Dr. Walter Geber, Präsident des Handels- und Industrievereins Sektion Burgdorf, und Dr. Regula Gloor, ebenfalls HIV-Vorstandsmitglied und CEO der Gebrüder Gloor AG, Burgdorf. Am Dienstag haben sie, beide Akademiker, zur Pressekonferenz geladen, um mit ihrer Kampagne «1000 Chancen» dieses Missverständnis auszuräumen und die Berufslehre als ebenjenen ebenbürtigen beruflichen Werdegang zu präsentieren, der er eigentlich ist.

Die Argumente könnten be­stechender nicht sein, die Methode ist ein Wurf von einem Einfall. In einem Prospekt hat der Verein sechs seiner Mitglieder porträtiert, Emmentaler Unternehmer also, die ihre Berufskarriere mit einer Lehre begonnen haben und heute im Chefsessel einer Firma sitzen.

Zu finden sind da etwa Hans-Martin Wahlen, gelernter Molkerist, heute CEO von Kambly, Reto Reist, Lehre als Poly­mechaniker, heute CEO der Sumiswalder Firma Moser-Baer AG, oder Marco Studer, Chef von Aebi Burgdorf. Der Untertitel auf dem Prospekt, der in den nächsten Tagen und Wochen an Messeständen, in Schulen und Be­trieben im ganzen Emmental aufliegen soll, heisst denn auch passend: «Vom Lehrling zum Chef. Was man mit einer Lehre so alles erreichen kann.»

Auch einst ein Lehrling: Reto Reist, der CEO der Moser-Baer AG, Sumiswald, hat seine Karriere mit einer Polymechanikerlehre begonnen. Bild: Thomas Peter

Keine Lehrlinge

Walter Gerber, ausser HIV-Präsident eben auch Unternehmensleiter der Genossenschaft für leistungsorientiertes Bauen (GLB), weiss, weshalb es diese Kampa­gne braucht. Auch er bekundet Mühe, gewisse Lehrstellen in seinem Betrieb zu besetzten. Am schlimmsten sei es in der Haustechnikbranche, sagt er. Und die GLB sei da nicht die Einzige. Im Emmental gehe es vielen Betrieben so (siehe Kasten). «Leider kursiert immer noch das Vorurteil, mit einer Lehre sei man in einem Beruf gefangen und dass es weniger Karrieremöglichkeiten gibt», sagt Gerber. Aber genau das stimme eben nicht. «Im dualen System gibt es keine Sackgassen.»

Regula Gloor präzisiert: «Durch die Durchlässigkeit stehen einem Lehrabgänger heute dieselben Möglichkeiten offen, wie einem Schüler, der ein Gymnasium besucht hat» erklärte sie. «Kein Abschluss ohne Anschluss.»

Gerber und Gloor, die beide den akademischen Weg hinter sich haben, betonen aber auch, dass es beides brauche. Die Kampagne richte sich nicht gegen das Gymnasium, sondern für die Lehre. «Es braucht jene, die Ideen kreieren», sagt es Gerber treffend, «aber eben auch andere, die sie dann umsetzten können.»

Kein Zuckerschlecken

Auch am Medienanlass vertreten, als leibhaftiges Beispiel so­zusagen, war Roland Loosli, CEO der Albiro AG in Sumiswald, der es ebenfalls vom Lehrling zum Chef gebracht hat. Er skizzierte kurz seinen Werdegang und berichtete davon, wie aus dem Bubentraum, Lokführer werden zu wollen, wegen zweier linker Hände nichts wurde. Wie er dann aber eine kaufmännische Lehre ab­solvierte und dort von seinem Chef ermuntert worden war, sich in Richtung Marketing weiter­zubilden, und wie er letztlich sogar noch ein Studium der Betriebswirtschaft anhängte.

Dass er Letzteres an Abendschulen und an den Samstagen berufsbegleitend machte und derweil die Ehefrau zu den Kindern schaute, brachte das Gespräch dann doch noch ein wenig weg von der vorbehaltlosen Berufslehrenbegeisterung.

Vom Molkerist zum Chef: Hans-Martin Wahlen hat als Milchtechnologe begonnen und ist heute CEO von Kambly in Trubschachen. Bild: Thomas Peter

Loosli sagte es, Gloor und Gerber stimmten nickend zu. Ja, als Lehrabgänger Karriere zu machen, ist zeitaufwendiger und anstrengender. Man lernt viel früher die harte Wirklichkeit des Arbeitsalltags kennen, es braucht Durchhaltewillen und Zielstrebigkeit. Von nichts kommt nichts, das sei klar. Keine Karriere ist ein Zuckerschlecken, jene, die mit einer Lehre beginnt, schon gar nicht.

Dazu kommt der Ruf, der einem als Lehrabgänger vorauseilt. Dass sogar Regula Gloor während der Diskussion die Lehre aus Versehen als «halt eher gewöhnlichen Berufsweg» bezeichnete, zeigt, dass eine Lehre eben nicht gerade den schillerndsten Charme versprüht.

Kein Vertrauen

Da überrascht eine gewisse Abneigung dagegen nicht. Und blickt man noch ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus, siehts nicht viel besser aus. Rund um die Schweiz machen zwischen 60 und 90 Prozent der Jugendlichen erst einmal eine Matur. Das sei mit ein Grund, weshalb auch gerade Ausländerfamilien, die in der Schweiz wohnten, einem Lehrabschluss eher kritisch gegenüberstünden, sagte Gloor. Kommt dazu, dass eben der Abschluss etwa einer kaufmännischen Ausbildung ausserhalb der Schweiz schwer zu erklären ist.

Klar ist: Die Berufslehre ist besser als ihr Ruf. Fragwürdig bleibt aber, ob sie wirklich das grosse Sprungbrett ist – denn schliesslich hat jede Firma nur einen Chef und ganz viele Mitarbeiter. (Berner Zeitung)