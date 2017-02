Das Vertrauen in den Kanton ist dahin

Mit «Befremden und Verärgerung» habe der Gemeinderat die «täuschende Kommunikation» der Berner Fachhochschule in Bezug auf die Aufteilung eines ihrer Departemente zur Kenntnis genommen. Das schreibt Stefan Berger, Präsident der Stadt Burgdorf, die in der Standortdiskussion einen Kompromiss eingegangen war, weil es hiess, das Departement könne nicht aufgeteilt werden.

Berger entlädt seine Enttäuschung in einem offenen Brief an Erziehungsdirektor Bernhard Pulver. «Gleichzeitig will Ihnen der Gemeinderat aber bestätigen, dass er die gefundene Kompromisslösung mit Technischer Fachschule (TF) und Tec Lab in Burgdorf weiterhin konstruktiv unterstützt.»

Doch nun hege der Rat «ernsthafte Zweifel», ob Burgdorf «darauf vertrauen kann, dass die TF und das Tec Lab im Jahr 2025 oder 2026 tatsächlich eröffnet werden». Bis zur Kreditsprechung finden zwei Grossrats- und Regierungsratswahlen statt. Zudem erhöhe die ungewisse Entwicklung der Kantonsfinanzen «die Risiken für den Campus Burgdorf erheblich». Deshalb fordert Berger eine Verknüpfung von vorgängigen Beschlüssen mit «möglichst verbindlichen Zusagen» für Burgdorf.

Der Medienmitteilung der Bildungskommission des Grossen Rates entnimmt der Burgdorfer Gemeinderat, dass nach einer Aussprache die Standortkonzentration Bern-Burgdorf nochmals überprüft und eine verbindliche Zusage für den Standort Burgdorf angestrebt werde. Dieses Vorgehen erachtet der Gemeinderat als «angemessen und zielführend»: «Mit Spannung schaut er den Ergebnissen entgegen und freut sich, Departementen der Fachhochschule oder dem TF/Tec Lab in Burgdorf eine neue Heimat zu geben.» (pd/sgs)