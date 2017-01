Der Ehealltag kehrt ein

Gemeindeeigene Liegenschaften

Zum Zeitplan, den der Gemeinderat Er­sigen in seiner Klausur 2016 erstellt hat, gehört auch der Verkauf der Liegenschaften. Bis auf das Gemeindehaus im Dorf Ersigen, das angrenzende Feuerwehrmagazin sowie die beiden Schulhäuser in Ersigen und Niederösch sollen bis Ende 2018 alle gemeindeeigenen Gebäude veräussert werden.



Schon abgestossen sind das Spritzenhäuschen in Oberösch und das Schlachthaus in Ersigen. Deren Verkauf lag in der Kompetenz des Gemeinderates, da sich der Kaufpreis auf unter 100 000 Franken belief. Folgen sollen das Lehrerhaus in Niederösch sowie die beiden Gemeindehäuser in Oberösch und Niederösch.



Letzteres war für einen Mindestpreis von 750 000 Franken bereits ausgeschrieben, aber es wurde noch nicht verkauft: Denn hier wird die Gemeindeversammlung noch ein Wort mitzureden haben.