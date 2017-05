Der Hirschenwirt wirft den Rettungsring

Es ist Frühling. Man er­kennt das manchmal auch am Wetter, aber in Langnau vor allem daran, dass der Hirschenwirt seine Gartenterrasse wieder aufbauen liess. Über die Wintermonate wird der Holzboden jeweils weggeräumt.

Als Urs Weyermann diesen Frühling eine neue Bewilligung für sein Provisorium brauchte, bekam er diese. Aber wie das so ist in der gut ver- und abgesicherten Schweiz, war das nicht mit einer einfachen Unterschrift beim Regierungsstatthalteramt getan. Auch der Wasserbauingenieur des Oberingenieurkreises IV musste sich in einem Fachbericht zum Vorhaben äussern.

Denn die Terrasse steht in einem gefährdeten Gebiet. «Die Ge­fährdung besteht aufgrund der Überflutung des Areals durch den Schützengraben», schrieb der Wasserbauingenieur. Es ist zwar nur sehr, sehr schwer vorstellbar, dass der Schützengraben die Kirchentreppe herunter­donnern und den Hirschenplatz unter Wasser setzen könnte. Umso mehr, als er letzthin für Hochwassersituationen ausgebaut wurde. Aber gemäss der Gefahrenkarte der Gemeinde Langnau könnte genau dies alle 30 bis 100 Jahre passieren.

Nun hat der Hirschenwirt vorgesorgt: Er hat am Geländer der Terrasse gut sichtbar einen Rettungsring montiert. Damit nicht etwa übermütige Nachtbuben, die keine Gefahren wahrhaben wollen, diesen entwenden und damit Schabernack treiben können, hat er ihn mit Kette und Schloss gesichert. «Bei Hochwasser Schlüssel am Buffet verlangen», steht darüber.

Urs Weyermann hat also Massnahmen getroffen zur Steigerung der Sicherheit seiner Gäste und allfällig angeschwemmter Passanten. So weit wäre die Forderung des Wasserbauingenieurs gar nicht gegangen. Er hatte sein Ja zur Bewilligung lediglich an folgende Auflage geknüpft: «Die Holzkonstruktion der Terrasse muss bei einem Überfluten dem Wasserdruck standhalten.» (Berner Zeitung)