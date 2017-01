Der Pösteler findet dieBriefkästen nun schneller

Jahrelang lieferte Briefträger Beat Lüthi Briefe, Pakete und Zeitungen am Lerchhüsi ab, seit einiger Zeit lautet die Adresse Hauptstrasse 19. Der Briefkasten allerdings ist derselbe geblieben. Auch dessen Besitzer sind nicht umgezogen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen. In der Gemeinde Rüegsau haben in den vergangenen zwei Jahren über 2500 Bürgerinnen und Bürger und rund 1050 Gebäude neue Adressen erhalten.

«Wir können effizienter arbeiten, weil die Hausnummern und Adressen jetzt klar geordnet sind.»Beat Lüthi, Postbote

Geändert haben nicht nur einige Strassenbezeichnungen, auch Hausnummern wurden zahlreich angepasst. Vorab wegen der regen Bautätigkeit in der Gemeinde. So musste in der Vergangenheit für neue Wohnliegenschaften vermehrt auf Buchstaben ausgewichen werden, weil alle Zahlen schon vergeben waren.

«Dies führte oft zu kuriosen Situationen, weil zum Beispiel auf der einen Strassenseite das Haus mit der Nummer 40 stand und gegenüber die Hausnummer 155 zu finden war», erklärt Briefträger Lüthi, der auf seiner über 47 Kilometer langen Tour durch das Dorf genau 250 Briefkästen bedient.

Effizienter arbeiten

Etwas mehr als fünf Stunden dauert die tägliche Tour von Beat Lüthi und seinen Kollegen. Seit die neue Gebäudeadressierung abgeschlossen ist, geht sie einfacher. «Wir können effizienter arbeiten, weil die Hausnummern und Adressen jetzt klar geordnet sind», sagt der Postbote. Früher habe es zwar auch immer geklappt. «Es war aber schon so etwas wie ein Chaos», meint er und nennt auch gleich ein Beispiel.

So wurde eine wichtige Strasse unter Dorf-, Haupt-, und Rüegsaustrasse geführt. «Dies führte oft zu Ver­wirrungen, jetzt mit dem ein­heitlichen Namen ist alles klar», erklärt Lüthi. Auch für die Rettungsdienste und die Feuerwehr seien die Korrekturen ein grosser Vorteil.

Die Umstellung auf die neuen Adressen sei für die Briefträger nicht mit grossem Zusatzaufwand verbunden gewesen. «Wir kennen ja unsere Briefkästen aus Erfahrung», sagt Beat Lüthi und schmunzelt. Zumal er schon seit über 27 Jahren in der Gemeinde Briefe, Pakete und Zeitungen verteilt. Auch seitens der Bevölkerung habe er keine Reaktionen festgestellt. Zwar komme es vereinzelt noch vor, dass gewisse Sendungen die alte Adresse trügen. «Dies ist für uns aber kein Problem», so Lüthi weiter.

Positive Bilanz

Eine positive Bilanz zieht ebenso Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht. «Es funktioniert gut, die neuen Adressen haben sich bewährt», sagt er. Im Bewusstsein, dass das Umsetzen für die Bevölkerung mit einigem Aufwand verbunden gewesen sei. Das Ziel, mit der neuen Gebäudeadressierung für jede Liegenschaft auf dem ­Gemeindegebiet eine korrekte, nach einheitlichen Prinzipien vergebene und letztendlich nachhaltige Adresse einzuführen, sei erreicht worden. Deshalb habe auch kein Weg an der Umsetzung vorbeigeführt.

Welche Kosten das Projekt ausgelöst hat, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. (Berner Zeitung)