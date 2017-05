Die Huskys sind schwer vermittelbar

Ein halbes Jahr. So lange lässt das Verwaltungsgericht des Kantons Bern dem Züchter aus dem oberen Emmental Zeit, seinen Hundebestand zu reduzieren. Er muss diesen auf ein Mass reduzieren, das es ihm ermöglicht, den einzelnen Tieren gerecht zu werden. Bei einer Anzahl von über 50 Huskys sei das nicht der Fall, befand das Gericht.

Es folgte damit dem Veterinärdienst und der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, die in erster Instanz ebenfalls zum Schluss gekommen war, dass der Hundehalter seine Tiere nicht ausreichend betreue und ihnen nicht genügend Bewegung verschaffe. Um tierschutzkonforme Zustände zu erreichen, muss er nun also rund 30 Huskys umplatzieren. Bloss wohin?

Nicht in Privathaushalte

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Institution innerhalb des Kantons Bern in der Lage ist, eine solch grosse Anzahl aufzunehmen», sagt der Berner Kantonstierarzt Reto Wyss. Gerade weil dem Gericht bewusst sei, wie schwierig es werde, geeignete Plätze zu finden, habe es wohl eine so lange Frist angesetzt, fügt er hinzu.

Es ist nicht die Rasse an und für sich, die problematisch ist. Kommt ein Husky als Welpe in eine Familie und lernt von klein auf, in einer Wohnung zu leben, ab und zu allein zu sein und auch an der Leine zu gehen, sei er als Erwachsener nicht anspruchsvoller als andere Hunde, sagt Wyss. Natürlich müsse er überdurchschnittlich viel bewegt werden, aber das müssten andere Rassen auch.

Beim Züchter, der nun reduzieren muss, ist die Schwierigkeit eine andere: Erstens hält er seine Hunde für Schlittenfahrten. Die zweite Problematik besteht laut Wyss «in der schieren Menge» der zu platzierenden Hunde, die allesamt nicht an ein Leben im Privathaushalt gewöhnt sind».

Die betroffenen Huskys lebten in einem Rudel, unter freiem Himmel und seien nicht stubenrein. «Es wäre schwierig, vorauszusehen, ob sich das einzelne Tier an eine andere Haltung gewöhnen könnte», gibt Wyss zu bedenken.

Zudem könnten Hunde, die in einer Gruppe aufgewachsen seien, mit dem Alleinsein nicht umgehen, gibt Monika Benninger zu bedenken. Sie ist Tierärztin in der Tierklinik Thun und weiss, wie sich das auswirken kann: «Der Hund kann die Wohnung zerstören oder heulen.»

Tötung als «letztes Mittel»

Als das Verwaltungsgericht sein Urteil fällte, war ihm bewusst, dass «die Abgabe einzelner Hunde das offenbar konsolidierte und gut funktionierende Rudel destabilisieren könnte». Aber der Besitzer werde nicht umhin können, auch ausgewachsene Hunde aus dem Verbund herauszulösen. «Unzulässig wäre demgegenüber die Tötung von Tieren», hielt es fest.

«Oberstes Ziel ist es, Plätze zu finden, an denen die Tiere weiterleben können», doppelt Reto Wyss nach. Doch der Kantonstierarzt weiss um die gesetzliche Möglichkeit der Tötung als «letztem Mittel». Auf die Frage, ob der Kanton Bern dem Züchter bei der Suche nach geeigneten Plätzen helfen werde, sagt Wyss: «Wir haben im Verlaufe des Verfahrens verschiedene Massnahmen aufgezeigt, um den Hundebestand in den Griff zu bekommen.» Doch viel mehr als Adressen von Tierschutzorganisation zu vermitteln, könne der Veterinärdienst nun auch nicht mehr anbieten.

Zu oft hat sich der Züchter, der laut dem Verwaltungsgericht seinen Bestand reduzieren muss, in der Vergangenheit über Gesetze und behördliche Anordnungen hinweggesetzt. Ob er das Urteil akzeptiert oder Beschwerde einreicht beim Bundesgericht, ist noch offen.

Übrigens droht dem Züchter noch von anderer Seite Ungemach. Denn er hatte einst ohne Bewilligung Bauten erstellt, die er dann mit einem nachträglichen Gesuch legalisieren wollte. Doch während dieses Verfahrens kam die Kontrolle des Veterinärdienstes, die den langen juris­tischen Streit bis hin zum Ver­waltungsgerichtsurteil zur Folge hatte.

Während dieser Auseinandersetzung wurde das Baugesuchsverfahren vorübergehend sistiert. Sobald das Urteil rechtskräftig sei, müsse das Gesuch angepasst werden, sagt Roy Bachmann, Bauinspektor im Regierungsstatthalteramt Emmental.

