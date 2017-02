Die Iglubauer aus dem Emmental

Ein Iglu ist eine Wissenschaft für sich. Südlich des Polarkreises bringt sie nur wenige Spezialisten hervor. Hans Hiltbrunner ist Experte auf diesem Gebiet, auch wenn ihn die Bezeichnung ein wenig verlegen macht. Doch Guido Müller sieht das anders: «Unser Bauchef ist ein absoluter Schneekenner.»

Müller muss es wissen: Auch er ist, wie Kurt Hasler und Fritz Hueber, vom Fach. Zu viert stehen sie mit Schaufeln, Pickeln und einer «Schneehäx» in den Händen im Kemmeriboden-Bad in Schangnau. In den Iglus haben sie an diesem Tag in stundenlanger Handarbeit Gangwände aufgefrischt und Nischen ausgebessert. Das war anstrengend; ihr warmer Atem bildet in der kalten Höhenluft kleine Wölkchen. Fünf Schlafiglus und drei Eishütten, in denen Fondue serviert wird, sind gut gebucht. Die Saison läuft auf vollen ­Touren.

Danach sah es im Dezember noch nicht aus. Der Wettergott, sagt Müller, habe ihnen übel mitgespielt. Zur Saisoneröffnung am 27. Dezember seien gerade mal drei Iglus bereitgestanden. Die Temperaturen waren zu hoch, als dass sie ausreichend Kunstschnee hätten produzieren können. Optimal seien mindestens minus 8 Grad; der schattige Standort im «Chrache» an sich eine gute Ausgangslage.

Ihr Lohn: Kost und Logis

40 000 Kubikmeter Schnee oder 12 500 Liter Wasser sind nötig, um das idyllische Dörfchen auf Zeit Jahr für Jahr aus dem gefrorenen Boden zu stampfen. Massgeblich daran beteiligt ist der Kemmeriboden-Bad-Alpen-Club. Er wurde 2011 im Hotpot des Hotels zu diesem Zweck gegründet. Hasler, Hueber und Müller waren, wie sie betonen, keine Gründungsmitglieder. Sie seien auch beileibe nicht die einzigen unter den 50 teils ausserkantonalen Freizeit-Inuit, die sich für Kost und Logis ehrenamtlich engagieren. Sondern einfach jene, die nach ihrer Pensionierung auch unter der Woche Zeit erübrigen können.

Ganz bestimmt sind sie die engagiertesten: Weit über 100 Stunden investiert jeder der drei Pensionäre aus Bern, Hilterfingen und Utzenstorf in den Bau und die Pflege der Iglus. Nebst ihrer aktuellen Freizeitbeschäftigung verbindet die drei auch ihr beruflicher Hintergrund: Im Seeland (Müller), im Mittelland (Hasler) und im Oberland (Huber) standen sie Betreibungs- und Konkursämtern vor. Sie wissen also, wie schnell etwas, das man selber erschaffen hat, dahinschmelzen kann. Ins Kemmeriboden-Bad führte sie damals die Weiterbildung. Heute finden sie dort eine sinnvolle Beschäftigung und pflegen die Kameradschaft.

Ballons statt Blöcke

Aus dem Schnee Blöcke schneiden, aufschichten, fertig? Hiltbrunner schüttelt den Kopf. Um ein Schangnauer Schneehaus zu bauen, benötige es zunächst einmal übergrosse Ballons. Sie ­würden mit Luft gefüllt und mit mindestens einem Meter Kunstschnee aus einer Fräse überzogen, der danach mit Schaufeln verdichtet werde. Ein echter Chrampf. Am besten eigne sich Schnee, der nass geworden und wieder gefroren sei, erklärt er, der als Guide auch Schneeschuhtouren für die Kemmeriboden-Hotelgäste leitet. Nebst der Temperatur spiele auch die Feuchtigkeit eine Rolle: Das Material dürfe nicht zu nass sein.

Den Hauptgang konstruieren die Iglubauer mit einem Gestell aus verschaltem Holz. Ist die Aussenhülle ausreichend fest, wird aus dem Ballon die Luft abgelassen und auch die Schalung von innen zerlegt. Dann folgt der Innenausbau. Die Nischen für Skulpturen von Toni Steininger und Hansruedi Simmler und die verwinkelten Zugänge zu den Schlafkojen werden von Hand geschlagen.

Über die Jahre hat der Bautrupp viel dazugelernt. In dieser Saison hat er im Eingang echte Türen montiert, um die die Iglus besser zu isolieren. Die Kälte – sie liegt um den Gefrierpunkt – bleibt drinnen; die Wärme, die der Wind aus der Bockenschlucht mit sich bringt, draussen. «Man kommt hier schon auf Ideen», sagt Hasler. «Wir hätten da noch so einige», ergänzt Müller. Seine Kollegen lachen.

«Tourismus angekurbelt»

Seine ersten Iglus baute Chefbaumeister Hiltbrunner im Militär. Die Erinnerung daran verblasste, doch die Faszination für den Winter blieb. Am Stammtisch im Kemmeriboden-Bad lebte sie wieder auf, und mit Schneeräumer Matthias Gfeller war schnell entschieden: Man müsse es einfach mal ausprobieren.

Nach den ersten Versuchen vor zehn Jahren bot das Hotel Kemmeriboden-Bad 2008 erstmals Plätze im Iglu an, sagt Reto Invernizzi, Chef des Landgasthofes. Während das Romantikiglu den Geschmack der Gäste traf, blieb jenes für sportlich Aktive – ein eigentliches Massenlager – oft leer. Es wurde noch im ersten Jahr umgebaut. Bei einer Auslastung von rund 70 Prozent sind die Baukosten laut Invernizzi gedeckt.

Seit dem vierten Betriebsjahr seien die Hütten zu über 90 Prozent belegt. «Der Iglubau kurbelte den Wintertourismus rund ums Kemmeriboden-Bad an», so der Hotel­inhaber. Alleine die Bauarbeiten locken jeweils zig Zaungäste an.

Die Clubmitglieder rackern sich ohne Entgelt ab, während der Betrieb mit der Frucht ihres zeitintensiven Engagements verdient? «Für mich stimmt das», sagt Kurt Hasler. «Im Kemmeriboden-Bad wird unser Engagement sehr wertgeschätzt.» Für ihn sei das Igluprojekt «ein gäbiger Übergang in die Pension» gewesen. Ein wenig Idealismus sei schon dabei, aber von Familie Invernizzi würden sie verwöhnt. «Wir können uns leisten, einen Monat im Hotel zu wohnen», stellt Hueber fest und lacht.

Dass das vornehmlich vor der Saison der Fall ist und es wegen Betriebsferien eigentlich geschlossen ist, erwähnt er beiläufig. Ihre Zimmer möchten die Mitglieder der «coolen» Truppe jedoch nicht gegen eine ihrer selbst gebauten Schneekojen tauschen. «Schliesslich», sagt Hiltbrunner, «sind wir Iglubauer und nicht Igluschläfer.» (Berner Zeitung)