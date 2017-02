Die Kirchgemeinde geht neue Wege

Die bisherigen «Chum ufe, chum ine»-Gottesdienste auf dem «Chirchhoger» waren eher für kirchenferne Besucher, die gerne diskutieren, gedacht. Das neue Format «Wort & Sound» (W & S) geht dagegen in eine etwas frommere Richtung.

Überdies habe sich «Chum ufe, chum ine» überlebt, weil die postenmässigen Gruppenarbeiten bei den Besuchern immer schlechter angekommen seien, sagt der Kirchberger Pfarrer Lorenz Wacker. Deshalb wurde es von W & S abgelöst.

Das neue Angebot, das immer Anfang Monat über die Bühne geht, wurde seit Anfang Jahr bereits zweimal durchgeführt. Längst ist bekannt, dass die Kirchgemeinde Kirchberg innerhalb ihres breiten Angebotes immer wieder auch neue Formen des Gottesdienstes sucht.

Nicht zuletzt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kirchgänger anzusprechen. Ginf, Gottesdienst in neuer Form, war ein solches Format, oder eben «Chum ufe, chum ine», das sowohl der Kirchen- wie auch der Gospelchor immer wieder umrahmt hatten.

Ohne Orgel

Pfarrer Lorenz Wacker, der zusammen mit dem Pfarrteam und in Absprache mit dem Kirchgemeinderat «Wort & Sound» aus der Taufe gehoben hat, richtet sich damit an jene Kirchgängerinnen und Kirchgänger, welche die Lobpreisgottesdienste bevorzugen. Neben Lorenz Wacker wird auch Pfarrer Hannes Dütschler für die neuen Gottesdienste verantwortlich sein.

Im Unterschied zu jenen der traditionellen Art kommt bei W & S die Orgel nicht zum Einsatz, und der Pfarrer agiere dabei nicht als One-Man-Show, sagt Wacker schmunzelnd. Vielmehr werde der Gottesdienst von verschiedenen Leuten zusammen mit dem jeweiligen Pfarrer vorbereitet und umgesetzt. Gefragt sei Kreativität, gepaart mit thematischem Bezug.

Bei der letzten Durchführung beispielsweise habe es themenbezogene szenische Momente gegeben, in welchen sich eine Person mit Koffer und Rucksack durch ein Nadelöhr durchzuzwängen versucht habe. Im Zentrum aber stünden Lieder, die anstelle einer Lesung am Anfang des Gottesdienstes in Taizé-ähnlicher Form wiederholt würden. Diese stammten, so Wacker, aus dem ökumenischen Liederbuch «Rise Up Plus», das sich inzwischen etabliert habe.

Gesungen würden meditative Lieder – daher auch die Wiederholungen –, Lobpreis- und Popsongs, liturgische Gesänge oder gesellschaftskritische Lieder. Auf die Frage, ob dann die vier Kirchberger Pfarrer und der Katechet durch das Delegieren ihrer Aufgaben an Externe nicht ihrer Arbeit enthoben würden, erwidert Wacker: «Im Gegenteil, die Vorbereitungsarbeiten waren mindestens ebenso intensiv wie jene für einen herkömmlichen Gottesdienst.»

Der Gospelchor ist dabei

In das neue Angebot mit einbezogen ist auch der ortsansässige Church Mountain Gospelchoir, der zweimal im Jahr einen «Wort & Sound»-Gottesdienst vorzubereiten hat – was anfänglich zu Diskussionen im Chor geführt hatte. Nicht dabei ist der Kirchenchor Kirchberg, der dafür, ganz im Sinne von «für möglichst viele etwas», künftig Singgottesdienste anbietet.

Darin, dass sich mit dem charismatisch geprägten Format eher die etwas frömmeren Gottesdienstbesucher angesprochen fühlen dürften und andere möglicherweise fernblieben, sieht Wacker keine Gefahr. Immerhin würde jeweils parallel zu W & S im Kirchlein von Rüti bei Lyssach auch tra­ditionelle Gottesdienste ange­boten. (Berner Zeitung)