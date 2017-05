Die Kür einer grossartigen Saison

Zahlreich kamen sie am Samstagabend in den Saalbau in Kirchberg, um ihnen die Ehre zu erweisen: Die Unihockeyaner des Sportvereins Wiler-Ersigen (SVWE) haben zum elften Mal den Schweizer-Meister-Titel geholt. Das Jahr war ein Erfolg auf der ganzen Linie. Auch in den höchsten Nachwuchsstufen, bei den U-18- und den U-21-Junioren, wurde der SVWE Meister. (amb)