Die «Männerzeitung» wird weiblicher

Ein Bodybuilder, ein Callboy, ein Vater. Im Fokus des Magazins Ernst stehen die unterschiedlichsten Männer. Von Lifestylemagazinen wie «Men’s Health» will sich das Journal jedoch klar abheben. «Bei uns geht es um mehr als Fussball, Bier und Muskeln», betont dessen langjähriger Chefredaktor Ivo Knill. Unterhaltung sei gut, aber man wolle auch die schwierigen Seiten des Mannseins zeigen. Aufgepumpte Muskeln sind denn trotzdem, was einem beim Durchblättern der aktuellen Ausgabe zuerst ins Auge springt. Der porträtierte Bodybuilder hat einen Oberarmumfang von einem halben Meter.

Doch gibt der Muskelmann keine Tipps zu Aufbaupräparaten und Trainingseinheiten. Stattdessen erzählt er über die Momente, in denen er sich schmächtig und schwach fühlt.«Wir wollen keine Klischees bedienen», so Ivo Knill. Mehr als zehn Jahre war er Chefredaktor des Magazins, das die Rechte der Männer zum Thema hat. Nun hat der Burgdorfer, der in Appenzell aufgewachsen ist, den Chefsessel geräumt. Platz gemacht für einen Jüngeren, den Mittdreissiger Adrian Soller. Mit dem Wechsel des Chefs wurde die «Männerzeitung» neu lanciert. Sie heisst nun «Ernst». Es sei an der Zeit für einen Generationenwechsel, meint der 53-jährige Knill.

Junger Vater

Eine Generation ist es auch schon her, als Knill anfing, sich für die Rechte der Männer starkzumachen. Damals war er gerade mal 23 Jahre alt, Geschichtsstudent in Bern und nebenbei Taxifahrer. Unerwartet früh wurde er Vater. Das war für ihn das Schlüsselerlebnis. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter sagte seine Frau zu ihm: «Jetzt sind wir Eltern.» Dieses «Wir», diese gemeinsame Verantwortung – für ihn sei gleich klar gewesen, dass sie sich beide um das Kind kümmern würden. Was heute schon beinahe selbstverständlich ist, war damals aber noch kaum Thema. Es gab keine Kita, keinen Mittagstisch, keine familienergänzenden Betreuungsangebote. So setzte Knill statt auf eine steile Karriere auf eine Teilzeitstelle.

Als Lehrer an der Gewerbeschule war das möglich. Und seine Frau konnte nach dem Medizinstudium als Ärztin arbeiten. «Ich habe den emanzipierten Lebensentwurf meiner Frau ganz klar unterstützt», sagt Knill. Das hiess aber auch, dass er vom traditionellen männlichen Rollenbild abwich. Und Vorbilder für einen anderen Lebensentwurf habe es damals kaum gegeben. So schloss sich Knill einer Männergruppe an, die sich genau damit auseinandersetzte. «Es gibt gewisse Dinge, die kann man nur mit Männern besprechen.»

Geburt der «Männerzeitung»

Auch die «Männerzeitung» entstand aus dieser Berner Männerbewegung. Markus Theunert, der heutige Geschäftsführer des Dachverbands, gründete die Zeitung im Jahr 2001. Viermal im Jahr erschien diese fortan. 2005 wurde Ivo Knill Chefredaktor. Auch er war beim Dachverband aktiv, war mehrere Jahre dessen Vizepräsident. Mit ihm wechselte der Sitz der Redaktion nach Burgdorf. Immer wieder ging es darum, wie Männer ihre Vaterrolle und ihren Beruf unter einen Hut bringen. «In den grossen Medien wurde dieses Thema damals nur am Rande gestreift», erklärt Knill.

Heute jedoch ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie allgegenwärtig. Braucht es da überhaupt noch eine Männerzeitung? «Es geht natürlich nicht mehr darum, das Patriarchat abzuschaffen.» Doch was dem Leben eines Mannes Sinn gebe, gelte es nach wie vor auszuloten, auch jenseits des Mann-Frau-Schemas.

So werden in Zukunft vermehrt Frauen fürs Magazin schreiben. Im aktuellen Heft kommt Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer zu Wort. Sie setzt sich für Geschlechterquoten in Führungsetagen ein. Ob die Neuausrichtung bei den Lesern ankommt, wird sich zeigen. Die Zahl der Abonnenten ist jedenfalls konstant: Um die 5000 sind es. Und nicht nur Männer. «20 Prozent machen die Leserinnen aus.» Doch hat das Magazin auch zu kämpfen. «Die Einnahmen aus Inseraten sind stark eingebrochen», so Knill. Darum müsse man sich ebenso bei der Finanzierung neu ausrichten.

Der Bestseller

Neue Wege geht auch Ivo Knill. Nebst dem Pensum als Deutschlehrer an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule in Bern arbeitet er an seinem Buchprojekt. Die Ziele steckt er hoch. «Ich will einen Bestseller schreiben», sagt er und lacht. Als Präsident des Herausgebervereins wird er das Magazin «Ernst» weiterhin begleiten. (Berner Zeitung)