Die Milchkühe müssen das Heim verlassen

Vera hat sich hingelegt. Zykade pieselt. Xyntia käut wieder. Viktoria schaut sich neugierig um. Vier Milchkühe, zwei Rinder und drei Kälber sind im Stall des Dienstbotenheims Oeschberg bei Koppigen untergebracht. Noch. Für die Milchkühe wird nach und nach ein neues Zuhause gesucht, bis Sommer sollen sie verkauft sein.

«Wir wollen einen guten Platz für die Tiere finden», sagt Geschäftsführerin Pia Zwahlen.Das Dienstbotenheim stellt sein Landwirtschaftskonzept um und rüstet sich für die Zukunft. Die Arbeit im Stall sei zu an­strengend geworden, begründet Pia Zwahlen den Entscheid, die Grosstiere abzugeben. Zweimal täglich sieben Tage die Woche müssen sie versorgt werden: Füttern, misten, melken.

Das erledigen die Bewohner selbst, unterstützt von Meinrad Ackermann, der als Landwirt im Oeschberg angestellt ist. Zwei Gruppen à drei Männer bilden die Stallcrew. «Sie sind schon älter, körperlich mitzuhalten wird schwierig», sagt Zwahlen.

Die Senioren sollen sich aber nicht unter Druck fühlen und sich auch mal einen Tag ausruhen können. Aber wenn sie sehen, was es zu tun gibt, packen sie automatisch mit an. Sie sind es nicht anders gewohnt.

Bezug zu Grosstieren

Die insgesamt 39 Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 56 und 94 Jahren, die in der Alterseinrichtung leben, stammen grösstenteils aus einem bäuerlichen Umfeld. Längst sind es nicht mehr nur pensionierte Knechte und Mägde, für die das Heim ursprünglich gedacht war. Sie werden immer weniger. Das Heim hat sich bereits vor geraumer Zeit für weitere Menschen geöffnet, die einen Bezug zum Landleben und der Landwirtschaft haben.

«Wir wollen einen guten Platz für die Tiere finden.»Pia Zwahlen, Geschäftsführerin

Der Umgang mit Grosstieren werde geschätzt, hält Geschäftsführerin Pia Zwahlen fest. Deshalb werde man in Zukunft enger mit dem dazugehörenden Gutsbetrieb der Familie Aregger zusammenarbeiten. Priska und Hans Aregger halten Milchkühe, die Heimbewohner haben die Möglichkeit, dort auszuhelfen. Und Zwahlen ergänzt: Der Stall des Heims werde in Zukunft nicht leer stehen. «An die fünf Rinder werden wir weiterhin halten. Sie werden im Oeschberg überwintern, für die Sömmerung werden die Tiere auf die Alp in Hinterarni geschickt.»

Das Dienstbotenheim Oeschberg an der Bern-Zürich-Strasse umfasst sieben denkmalgeschützte Gebäude, 6 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche und 11 Hektaren Wald. Dazu kommt ein grosser Garten. Das Heim gehört dem Ökonomischen und Gemeinnützige Verein (OGV) des ehemaligen Amtes Burgdorf.

Ebenso der Gutsbetrieb auf der anderen Strassenseite, der seit 2012 von Areggers gepachtet wird. Sie bewirtschafteten bisher 23 Hektaren Landwirtschaftsland, hinzu kommen die Mutterkuhhaltung, eine Trutenmast mit Weidehaltung sowie Ziegen und Wachteln.

«An die fünf Rinder werden wir weiterhin halten.»Pia Zwahlen

Neu wird nun auch die Hälfte des Landwirtschaftslandes des Dienstbotenheims, also 3 Hektaren, an die Familie Aregger abgegeben. Die Bewohner des Heims würden älter, blieben länger und könnten nicht mehr alles bewältigen, so Pia Zwahlen. Sie bedürften zunehmend der Begleitung bei der Arbeit auf dem Feld, im Garten und mit den Tieren. Diese Aufgabe übernimmt Landwirt Meinrad Ackermann. Er absolviert eine Ausbildung zum Arbeitsagogen.

Selbstversorger bleiben

Dass das Landwirtschaftskonzept überdacht wurde, hat letztlich auch mit dem geplanten Bauprojekt zu tun. Der OGV möchte in den nächsten Jahren einen Neubau errichten. Derzeit sei man mit Architekten im Gespräch, sagt OGV-Präsidentin Regula Jacquemai. Die Bettenzahl soll erhöht werden, die Zweibettzimmer sollen verschwinden. Heute weist das Heim dreizehn Einer- und ebenso viele Doppelzimmer auf. Zu Zeitplan und Kosten will Jacquemai noch nichts sagen.

Das Dienstbotenheim wolle auch in Zukunft am Grundgedanken der Selbstversorgung fest­halten, betonen Zwahlen und Jacque­mai gleichermassen. Die Bewohner sollen weiterhin auf dem Feld, im Wald, im Gemüsegarten, in der Beerenplantage, in der Wäscherei oder in Haus und Küche mithelfen.

Man werde immer noch Nutztiere halten: Die drei Schweine und vierzig Freilandhühner werden nicht weggegeben. Die Anzahl Hühner soll sogar aufgestockt werden. Dafür wird demnächst ein mobiler Stall angeschafft, was die Arbeit für die Bewohner und die Haltung der Hühner erleichtert. Ab Frühling werden dann nicht nur Brennholz, Beeren, Obst und Gemüse ab Hof verkauft, sondern auch Eier. (Berner Zeitung)