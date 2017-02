Die Ortsplanung startet ins Finale

«Sorge tragen zu unserer Gemeinde ist die Absicht», sagt Felix Röthlisberger, Gemeinderatspräsident von Mötschwil. Er spricht dabei die kurz vor dem ­Finale stehende Ortsplanung an.

Über Jahrzehnte hinweg war dieses Thema für die kleine Emmentaler Gemeinde mit etwa 140 Einwohnern ein Fremdwort. Mit drei Weilern ist Mötschwil vorab von der Landwirtschaft geprägt. Eine Ortsplanung gab es noch nie.

Doch jetzt wird es konkret: Die öffentliche Planauflage liegt vor, und am kommenden Donnerstag gibt es für die Bevölkerung eine Informationsveranstaltung.Im Kern geht es darum, Gebäude oder Bauernhäuser, die nicht mehr der Landwirtschaft dienen, besser und zeitgemäss zu nutzen.

«Mit der Ortsplanung werden keine neuen Baugebiete eingezont und auch keine Bauland­reserven geschaffen», erläutert Röthlisberger.

Zone für Skulpturen

Im Zentrum der Planung stehen sogenannte Dorfzonen, die sich auf die beiden Ortsteile Dorf und Schleumen beschränken. Primäres Ziel dieser Dorfzonen ist es, Nutzen und Ausbaumöglich­keiten der bestehenden Liegenschaften zu garantieren. Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften dürfte eine Erweiterung von etwa 40 Prozent möglich werden.

Im Ortsteil Mötschwil ist auf dem Areal der Stiftung des Künstlers Bernhard Luginbühl zudem eine Zone Skulpturenpark vorgesehen, und im Weiler Schleumen wird das Vereinslokal des ört­lichen Hornusservereins einer Zone für Sport- und Freizeitan­lagen zugeführt.

Nicht möglich sei es indes, wie ursprünglich geplant, den Weiler Kreuzweg einer Weilerzone zu zuordnen. «Dies entspricht nicht der Gesetzgebung», erklärt der Gemeinderatspräsident. Das Gebiet bleibt deshalb vorläufig in der Landwirtschaftszone.

Keinen Mehrwert abschöpfen

Im Weiteren hat der Gemeinderat entschieden, im Rahmen der Ortsplanung auf eine Mehrwertabschöpfung zu verzichten. Der Aufwand und der entsprechende Ertrag würden dies nicht rechtfertigen.

Zudem strebt die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren ein ­bescheidenes und kontrolliertes Wachstum an. Nicht zuletzt weil das Siedlungsgebiet von Mötschwil im nationalen Inventar als schützenwertes Ortsbild der Schweiz aufgeführt ist.

Die Unterlagen zur Ortsplanung Mötschwil sind noch bis 13. März in der Gemeindever­waltung Krauchthal zur Einsicht aufgelegt und können ebenso im Internet eingesehen werden. Läuft alles rund, werden nach der öffentlichen Auflage am 27. März die Bürger an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über das Vorhaben befinden.

Den Anstoss zur ersten Ortsplanung von Mötschwil hatte im Juni 2013 ebenfalls die Gemeindeversammlung gegeben und damals einen Planungskredit von 35 000 Franken gesprochen.

Informationsveranstaltung: Donnerstag 23. Februar, 20 Uhr, im Schulhaus Kreuzweg. (Berner Zeitung)