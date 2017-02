Die Sole bedrängt das Salz

Auf dem Trottoir entlang der Lyss­achstrasse hat die Burgdorfer Baudirektion vor sechs Jahren bereits einmal getestet, ob die Eisglätte statt mit Trockensalz mit einer wässerigen Salzlösung bekämpft werden könnte. Doch das Ergebnis des Versuchs fiel nicht eben positiv aus.

Nun soll der Gemeinderat prüfen, ob der Einsatz dieser sogenannten Sole auf dem Burgdorfer Strassennetz sowie auf den Velowegen und Trottoirs Sinn ergeben könnte. Die BDP-Fraktion begründet ihren jüngst eingereichten Auftrag mit finanziellen und ökologischen Überlegungen.

Jahrzehntelange Erfahrungen in Skandinavien und solche von Gemeinden und Städten in der Schweiz zeigen, dass der Verbrauch von Streusalz um bis zu 70 Prozent reduziert werden kann, wenn Sole eingesetzt wird. «Es geht darum, dass man in Burgdorf den Winterdienst optimiert, falls ein Verbesserungs­potenzial vorhanden ist», begründet BDP-Fraktionschef Roger Aebi den Auftrag an den Gemeinderat.

Berechnet werden sollen aber nicht nur die Einsparungen, sondern auch die Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge. Denn statt eines Behälters für das Streusalz müssten die Traktoren und Lastwagen mit einem Tank für die flüssige Sole ausgerüstet werden.

So funktionierts

Das Prinzip von Sole statt Salz ist einfach: Die wässerige Salzlösung, die im Idealfall aus 23,6 Prozent Kochsalz und 76,4 Prozent Wasser besteht, wird auf den vom Schnee befreiten oder auch den trockenen Strassenbelag aufgesprüht. Letzteres hat den Vorteil, dass die Sole bereits aufgetragen werden kann, wenn die Meteorologen Schneefälle ankünden. Fällt dann beispielsweise nachts Schnee, kann sich dieser erst gar nicht auf der Strasse festsetzen. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Stadt Basel die Sole verbreitet einsetzt.

Der Vorteil sei, dass die Salzlösung «bei kritischen Wetterlagen bereits vor dem Schneefall oder dem Gefrieren der Strassenoberfläche ausgebracht werden kann und damit präventiv wirkt. Die Verwendung von Sole reduziert den Salzverbrauch, macht weniger Nachteinsätze der Mitarbeitenden des Winterdienstes nötig und wirkt bereits vor dem starken Morgenverkehr.» Aufgrund der «sehr ­guten Erfahrungen» im letzten Winter setzt Basel jetzt «im Normalbetrieb» ganz auf die wässerige Salzlösung.

Erfolg in Urtenen-Schönbühl

Bereits seit 2003 wird die Sole auf den Trottoirs und Nebenstrassen der Gemeinde Urtenen-Schönbühl ausgetragen, um die Glatteisbildung zu verhindern. Und weil die Erfahrungen «sehr gut» seien, erklärt der stellvertretende Bauverwalter Martin Jöhr, dürfte die Gemeinde einen im kommenden Sommer zu ersetzenden Streuer auch mit Flüssigsalz auszurüsten.

Die technische Einrichtung dazu, für den Winterdienst Sole einzusetzen, ist in der Gemeinde Bätterkinden bereits seit gut zehn Jahren vorhanden. Die flüssige Salzlösung sei in diesem Winter jedoch nicht eingesetzt worden, sagt Bauverwalter Beat Geiger. Diametral anders handelt das Tiefbauamt der Stadt Basel.

Weil dank dem Einsatz dieses Auftaumittels die Bildung von Glatteis verhindert werde und eine gleichwertige Alternative bisher nicht vorhanden sei, gehe die «weitere Entwicklung des Winterdienstes in Richtung präventiven Winterdienst mit Sole».

Dass BDP-Fraktionschef Roger Aebi mit dem Prüfungsauftrag «Sole statt Salz» auch die Kosten im Visier hat, erstaunt nicht. In Fällanden ZH konnte der Verbrauch von Salz gemäss der Fachzeitschrift «Schweizer Gemeinde» um fast 60 Prozent reduziert werden – von 140 auf 81 Tonnen. Der Einsatz von Sole habe «hervorragend funktioniert». Das Fazit des Werkhofchefs im Jahr 2010: «Nach diesem harten Winter sind die Investitionen in die Soletechnik bereits nach anderthalb Jahren amortisiert.»

Wenn eine Eisbahn droht

Didier Duttwyler, Verkaufschef der Kommunaltechnikfirma Züko AG, welche Salzstreuer und die Soletechnik verkauft, negiert Bedenken von Gemeindevertretern gegenüber der neuen Technik nicht: «Beim Einsatz von Salz kann nichts falsch gemacht werden. Streut man zu viel, ist einzig die Strasse weiss und die Natur leidet.»

Die Erfahrungen seien gut, «wenn die Leute von der Sache begeistert sind, wenn sie die Vorteile sehen». Wer aber sage, eine Gemeinde setze beim Winterdienst seit Jahrzehnten auf Salz und mache damit gute Erfahrungen, «dann wird eine Praxisänderung schwierig».

Für Duttwyler ist klar: Wenn eine Gemeinde nur so wenig Sole brauche, dass sich die Lieferung von der Rheinsaline nicht lohne, dann komme den Mitarbeitern im Werkhof eine grosse Verantwortung zu: «Wer nicht genau auf das Mischungsverhältnis achtet und zu wenig oder zu viel Salz in den Wassertank schüttet, erreicht genau das Gegenteil – statt die Eisbildung zu verhindern, wird eine Eisbahn produziert.» (Berner Zeitung)