Die Wald-Kita ist wieder geschlossen

Der Start war hoffnungsvoll. Die Inhaber der Kibe Bern GmbH ­waren überzeugt, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Lyssach vorhanden sei. Nun, knapp ein Jahr später, wird diese Hoffnung begraben: Die Wald-Kita am ­Emmenweg 12 ist geschlossen – zumindest vorläufig.

Das bestätigt Sacha Bommeli, der die Kibe Bern GmbH zusammen mit seinem Kollegen Simon Durand führt. «Wir wollen uns auf Burgdorf fokussieren», sagt Bommeli. Denn ihre dortige Kindertagesstätte laufe gut, in Burgdorf und Oberburg seien Kita-Plätze sehr gefragt.

Unter den Erwartungen

Die Wald-Kita im ­Emme­schachen öffnete im Mai 2016. Doch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen blieb unter den Erwartungen der Betreiber. Zuletzt wurden nur vier Kinder in Lyssach betreut. Nun wird das als Islerhaus bekannte Gebäude im Wald von der Kibe Bern GmbH untervermietet, wie Bommeli erklärt.

Auf der Gemeindeverwaltung ist ein Um­nutzungsgesuch publiziert. Aus der Kindertagesstätte soll ein Kleingewerbebetrieb mit Produktion, Montagearbeiten, Vertrieb, Büro und Lager werden.

Bommeli und Durand eröffneten im September in Burgdorf eine weitere Kita. Dort werden laut Bommeli zurzeit acht Kinder betreut. Es handelt sich um eine private Tagesstätte, subventionierte Plätze hat Kibe in Burgdorf derzeit keine. «Wir sind aber mit der Stadt im Gespräch, sodass wir hoffentlich irgendwann ebenfalls subventionierte Plätze anbieten können.»

Monatlich kämen in Burgdorf neue Kinder dazu, die Planung gehe von maximal zwei Kindern pro Monat aus, sagt er. Die Kita an der Oberburgstrasse 67 ist auf sechzehn Kinder ausgelegt.

In Lyssach kein Bedürfnis

Bommeli sagt, sie seien schon erstaunt, wie gering die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Lyssach sei. Eine Umfrage im Dorf habe vergangenen November ergeben, dass das Bedürfnis nicht vorhanden sei. Gemeinderatspräsident Andreas Eggimann bestätigt Bommelis Aussage. Aufgrund der wenigen Rückmeldungen habe der Gemeinderat jetzt entschieden, das Gesuch der Kita, beim Kanton subventionierte Plätze zu beantragen, nicht zu bewilligen, erklärt Eggimann.

Bommeli und Durand geben in Sachen Wald-Kita aber noch nicht ganz auf: «Wir schauen in die Zukunft. 2019 werden womöglich Betreuungsgutscheine eingeführt, womit die Eltern nicht mehr an Kitas mit subventionierten Plätzen gebunden wären. Sie können die Kita dann frei wählen.» Bommeli ist überzeugt, dass damit die Nachfrage auch in Lyssach steigen würde.

Das Projekt Wald-Kita möchten er und sein Geschäftspartner spätestens 2018 wieder aufnehmen. «Kibe Bern glaubt an eine Wald-Kita für die Region. Die Zeit dafür wird kommen», sagt er. Auch wenn das Islerhaus nun untervermietet werde, könnte der grosszügige Garten im Wald künftig als Tagesstätte genutzt werden. (Berner Zeitung)