Diesen eisigen Treffpunkt pflegt das Dorf seit Generationen

Immerhin auf ihre Eisbahn können die Schangnauer zählen. Der einheimische Skilift in Bumbach war wegen des fehlenden Schnees bisher nicht in Betrieb. Aber der Natureisbahn konnten die wärmeren Winter auch in den letzten Jahren nichts anhaben.

Seit über sechzig Jahren wird sie ununterbrochen betrieben. Sie befindet sich mitten im Dorf, direkt am Färzbach, etwas unterhalb der Metzgerei Bieri. Ein kleines Tannenwäldchen schützt das Eis vor der Sonne.

Rund zwanzig Personen tummeln sich auf dem Eisfeld. Mehrheitlich Kinder aus Schangnau, aber auch einzelne aus Eggiwil und sogar solche aus Rüegsbach flitzen mit Schlittschuhen über das Eis. Zwei Erwachsene spielen beim Eishockeymatch mit. Die Pucks treffen zum Teil noch auf Banden aus Holz.

«Nächstes Jahr werden wir eine professionelle Bande von der Kunsteisbahn Oberlangenegg übernehmen können», freut sich Beat Bieri. Er kümmert sich zusammen mit Marco Hänni und Peter Spring um den Unterhalt der Schangnauer Eisbahn. Frühmorgens um vier Uhr, bevor sein Arbeitstag in der gleichnamigen Metzgerei beginnt, bespritzt Bieri das Feld jeweils mit Wasser.

Abends beseitigen Hänni und Spring die Spuren der Kufen. Die Eisbahn wird am Abend mit Scheinwerfern beleuchtet, und so werden manchmal bis um Mitternacht Hockeymatchs ausgetragen. Die letzten Benutzer müssen das Eis jeweils selber putzen.

Für die Jugendlichen

Die drei Eismeister waren selbst schon als Kinder auf dem Eisfeld unterwegs. «Wir möchten die Erfahrungen aus den Jugendjahren an unsere Kinder weitergeben», sagt Hänni. Auch für Bieri scheint es selbstverständlich: «Für die Kinder und Jugendlichen nimmt man sich diese Zeit.»

Ein Spielfeld mit Banden: Die Jugendlichen, die heute Hockey spielen, werden dereinst zu jenen gehören, die das Eisfeld Jahr für Jahr herrichten. Bild: Thomas Peter

Die Eisbahn ist in den Wintermonaten seit je ein wichtiger Treffpunkt. Und: «Wir haben die Jugendlichen hier im Blickfeld.» Den Beweis, dass trotzdem etwas schiefgehen kann, haben die heutigen Eismeister in ihren Jugendjahren gleich selbst geliefert: Mit Sägespänen und Diesel wollten sie die Wasserzufuhr für die Eisbahn auftauen.

«Dabei fing das kleine Garderobenhäuschen Feuer und brannte komplett ab», erzählt Spring. Er hat diese Saison bereits fünfzig Stunden am Eisfeld gearbeitet. «Ich mache das, damit die Kinder das Eislaufen und das Hockeyspielen lernen können», sagt er.

Eisbahn muss nicht rentieren

Eine Schlittschuhvermietung gibt es nicht, aber Spring erzählt von einem Sack voller Schuhe, die er den Schulklassen jeweils zur Verfügung stelle. «Wir sind nicht auf Profit aus», betont Marco Hänni. Die Eisbahn ist öffentlich, die Betreiber verlangen keinen Eintritt. Am Garderobenhäuschen ist bloss ein Kässeli angebracht.

«Wir sind dankbar für alle Spenden», meint Bieri. Denn allein für den angelieferten Kies, der als Feldgrundlage dient, hätten sie in diesem Jahr rund 1600 Franken investiert. (Berner Zeitung)