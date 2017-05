E-Bikerin auf Trottoir angefahren – Fahrerflucht

An der Kreuzung Bernstrasse/Bahnhofstrasse in Alchenflüh kam es am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Eine von Kirchberg herkommende E-Bike-Fahrerin wich wegen Kolonnenverkehrs aufs Trottoir aus, um die Autos zu überholen. Doch ein dunkler Peugeot bog rechts in die Bahnhofstrasse ab – es kam zur Kollision.

Die Frau mit dem E-Bike stürzte und verletzte sich. Der Peugeot fuhr einfach weiter. Gemäss Zeugenaussagen bog er danach wieder links ab, kehrte auf die Bernstrasse zurück und setzte seine Fahrt in Richtung Lyssach fort. Passanten kümmerten sich derweil um die gestürzte Frau. Anschliessend wurde sie von einer Ambulanz ins Spital transportiert.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Bern einen Zeugenaufruf lanciert. Insbesondere der Lenker des dunklen Peugeots wird gebeten, sich unter 031 634 41 11 zu melden. (mb/pkb)