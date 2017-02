Ein Lob auf den Emmentaler Mitarbeiter

Die Arbeitnehmer im Emmental seien fleissig, genau, pünktlich, engagiert, freundlich und extrem treu. Das hört man immer wieder. Das klingt nach heile Welt, nach Lokalkitsch und nach eindeutig übertriebener Idealisierung. Aber weil so viele Emmentaler Unternehmer immer wieder das Hohelied auf die Mentalität ihrer Mitarbeiter singen, drängt sich die Frage auf, ob vielleicht doch etwas speziell sein könnte an der hiesigen Arbeitsmoral.

«Ich kann das bestätigen», sagt Peter Jakob ohne Zögern. Für den Chef der international erfolgreichen Drahtseilfirma in Trubschachen ist klar: «Die Mitarbeiter wiegen andere Standortnachteile eindeutig auf.» Er spricht von einer harmonischen Zusammensetzung seiner Mannschaft, einer sehr guten Stimmung und davon, welche Freude es mache, zur Arbeit zu kommen, weil alle motiviert seien.

Die Wechselwirkung

«Im Emmental ist man stolz, wenn man eine gute Arbeit abliefern kann», stellt Jakob fest. Wichtig seien das Image der Firma, die Kollegen, die Arbeitsstätten sowie die Produkte. «Und irgendwann kommt dann auch noch die Frage des Lohnes.» Aber ein Grund für die tiefe Fluktuation sei nicht das Geld, ist Peter Jakob überzeugt. Zum guten Klima trage die Geschäftsleitung bei, wenn sie «die lange Leine» pflege, die Angestellten viel entscheiden und Ideen einbringen lasse.

Auch Jürg Rothenbühler, Präsident der Regionalkonferenz Emmental, lobt: «Der Emmentaler Mitarbeiter ist loyal gegenüber der Firma. Er setzt sich für das Unternehmen ein, wenn nötig würde er 12 Stunden arbeiten», ist der Chef einer Schreinerei in Zollbrück überzeugt.

Eva Jaisli, CEO der PB Swiss Tools in Wasen, ist sich bewusst, dass sie von ihren Mitarbeitenden viel abverlangt. Denn die Firmenstrategie laute, Sortimentsprodukte und Neuheiten besser und schneller zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen als die Mitbewerber. «Aber niemand bringt mehr Motivation mit als die Menschen, die mit der Region verbunden sind und darum Arbeits- und Ausbildungsplätze für sich und ihre Nachkommen beanspruchen und erhalten ­wollen.»

Im Gegenzug sei sie als Unternehmerin verantwortlich für faire Anstellungsbedingungen, eine sinnstiftende Firmenkultur und die Vergabe von Aufträgen in der Region. Eva Jaisli fasst zusammen: «Es ist meine tiefe Überzeugung, dass herausragende unternehmerische Leistung langfristig nur in gegenseitiger Loyalität von Arbeitgebenden und -nehmenden möglich ist.»

Aber sticht die Mentalität der Emmentaler Berufsleute tatsächlich so positiv hervor? Marianne Gasser sagt es so: «Die Emmentaler leben für die Arbeit, sie arbeiten nicht fürs Leben.» Sie muss es wissen. Sie arbeitet seit gut zwei Jahren als Montageplanerin in der Schüpbacher Schreinermanufaktur Röthlisberger. Vorher war sie in der Region um Bern tätig, dort habe auf den Baustellen jeweils ein anderes Klima geherrscht: «Die Leute gingen zur Arbeit, damit sie anschliessend leben konnten.» Für Marianne Gasser ist der Unterschied deutlich spürbar.

Mopac-Retter ist beeindruckt

Hätten die Arbeitnehmer im Emmental keinen so exzellenten Ruf, wären die Lichter in der Firma Mopac in Wasen wohl ausgegangen. Als Hans Ulrich Müller als Auswärtiger entschied, die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Firma zu retten, war es nicht bloss die «schöne Landschaft», die ihn dazu motivierte. Auch nicht die Erinnerungen an Tage, die er als Kind am Skilift Wasen verbracht hatte.

Es war vorab die Mentalität der hiesigen Arbeiterschaft. Denn Müller, der 1993 ­bereits die FL Metalltechnik in Grünen aus der Konkursmasse gekauft hatte, weiss, was ein Unternehmer im Emmental an seinen Leuten hat: Verlässlichkeit. «Wenn sie einmal das Vertrauen gefasst haben, geben sie alles dafür, dass die Firma weiter bestehen kann», sagt der 66-Jährige, der bei Credit Suisse einen hohen Kaderposten bekleidete. «Emmentaler würden ihre Firma nie untergehen lassen», ist Müller überzeugt.

Erst der Auftrag, dann frei

Der Anruf dieser Zeitung erreicht ihn auf den Philippinen, zu einem Zeitpunkt, da er «schon fast geschlafen» habe. Aber der Gedanke an die Arbeitseinstellung der Emmentaler hält ihn wach. «Ich könnte Ihnen x Beispiele erzählen», sagt Müller und berichtet von dem, was er über Weihnachten in Grünen erlebte. Die Leute hätten zwar Ferien gehabt, aber viele seien trotzdem in der Firma gewesen. Als er nach dem Grund gefragt habe, habe es geheissen: «Weil wir die Aufträge sonst bis Neujahr niemals alle hätten erledigen können.»

Der entscheidende Faktor

Hans Ulrich Müller hat das beeindruckt. «Die Emmentaler arbeiten nicht allein des Lohnes wegen. Sie denken mit und fühlen sich mit der Firma verbunden.» Deshalb gebe es auch in der FL Metalltechnik kaum Personalwechsel. Auf diese Einstellung baue er auch in der Firma in Wasen, sagt Müller und fügt hinzu: «Genau wegen der verlässlichen und engagierten Arbeiter habe ich die Mopac übernommen.»

