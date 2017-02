Ein Verein jubiliert – und dankt ab

Interesse weckte der Ökonomisch-Gemeinnützige Verein (OGV) Oberes Emmental in den letzten Jahren höchstens noch, wenn er zu den Ehrungen langjähriger landwirtschaftlicher Angestellter einlud. So gab es alle fünf Jahre Gelegenheit, den einen Knecht oder die andere Magd zu porträtieren und über so manches bescheidene und genügsame Leben zu staunen. Aber die einstigen Dienstbotenehrungen verloren für den Verein an Bedeutung: Im Rekordjahr 1953 seien 316 Knechte und Mägde geehrt worden, zuletzt habe sich die Zahl bei knapp 30 eingependelt, stellt Hanspeter Gerber fest. Jahrelang hat der ehemalige Lehrer im Oberfrittenbach als OGV-Sekretär gewirkt.

Am Samstagnachmittag hält er an der Hauptversammlung in Schüpbach einen Vortrag mit dem Titel «Ja, Zyte hei sich gänderet».Für den OGV Oberes Emmental haben sich die Zeiten gewaltig geändert. So sehr, dass er an seiner Hauptversammlung nicht bloss das 150-jährige Bestehen feiert. Der Vorstand beantragt den Mitgliedern auch gleich die Auflösung des Vereins. Es braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil sinnlos geworden wäre, was er aufgebaut hat, sondern weil die Tätigkeiten von anderen Organisationen weitergeführt werden.

Sonntägliche Referate

Gegründet wurde der Verein am 24. März 1867. Seine Aufgabe war es, die Landwirtschaft zu fördern. Er tat dies etwa, indem er Kurse organisierte. Hanspeter Gerber berichtet etwa von einem Futterbau-, einem Baumwärter- sowie einem Gemüsebau- und Konservenkurs. «Später haben Bauernvereine, die Frauenvereine und andere Organisationen solche Kurse durchgeführt», stellt er in seinem Referat fest. Regelmässig fanden aber auch Vorträge statt. Dort wurde ebenso über Politik gesprochen wie etwa über Bienen, Obstbäume und die Gesundheitspflege von Haustieren. Dafür opferten Redner und Zuhörer ihre arbeitsfreien Sonntagnachmittage.

Schulen für Landwirte

1921 leistete der OGV Oberes Emmental eine Pioniertat: Als Erster im Kanton Bern gründete er ei-ne landwirtschaftliche Fortbildungsschule. Danach engagierte er einen Wanderlehrer, der in den Gemeinden des Amtes Signau jungen Landwirten Unterricht erteilte. «Der Kampf ums Dasein wird für den Bauern je länger, je schwieriger werden, und er wird diesen Kampf nur dann erfolgreich bestehen können, wenn er in seinem Fach ein Meister ist und ganz Tüchtiges leistet», ­lautete die Überzeugung des Vereinsvorstands.

In den landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen sollte der Nachwuchslandwirt die notwendigen technischen Fachkenntnisse erwerben. Später wurde das Bildungsangebot in landwirtschaftliche Berufsschule umgetauft. Seien zu Beginn – zum Beispiel – allein in Eggiwil drei Klassen mit insgesamt 52 Schülern geführt worden, seien es heute auf der Bäregg für das ganze obere Emmental noch zwei Klassen mit je rund 20 Schülern, weiss Hanspeter Gerber.

Der nächste grosse Wurf war die Gründung einer selbstständigen Landwirtschaftsschule im oberen Emmental. Mit einer Filialklasse der Landwirtschaftsschule Schwand hatte deren Geschichte 1959 auf dem Langnauer Dorfberg angefangen, auf der Bäregg ging sie weiter.

Andere Zeiten

Heute ist die Bildung Sache der öffentlichen Hand, Landfrauenvereine übernahmen Aufgaben, die der OGV initiiert hatte, und auch die Betriebs- und Familienhilfe ist inzwischen eine eigenständige Organisation. Die Ökonomisch-Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons habe signalisiert, die landwirtschaftlichen Angestellten künftig für den ganzen Kanton zentral zu ehren. Auch weil landwirtschaftliche Interessen heute vom Bauernverband wahrgenommen werden, geht der Vorstand davon aus, dass die Mitglieder der Auflösung ihres jubilierenden Vereins zustimmen werden. (Berner Zeitung)