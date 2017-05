Eine Entenvilla wie anno dazumal

Ein gutes Dutzend armlange Karpfen drehen ruhig ihre Runden, immer wieder dringen ihre bedrohlich wirkenden Rücken durch die Wasseroberfläche. Frösche quaken, Vögel zwitschern, die Sonne lacht. In aller Seelen­ruhe gleitet eine einzige Mandarinente über den von Algen überzogenen Teich.Am Ufer zieht eine Malerin gerade den Pinsel über den reich verzierten Ortladen des kleinen, hellgrauen Häuschens. Es gehört zum Teich und ist das Zuhause der sorglosen Mandarinente, um nicht zu sagen ihre Residenz.

Denn das Entenhaus hat sogar eine Adresse, Mühlegasse 29d nämlich, und ist im Inventar der Denkmalpflege als ein «unscheinbares Kleinod» aus dem Jahr 1900 eingetragen. 29c ist übrigens ein ehemaliges Reibehaus mit eingebautem Knochenstampfer aus dem Jahr 1821, 29b ein Fragment der ehemaligen Dorfbrücke aus dem Jahr 1583 oder 1584, und die Hausnummer 29 ist eine Mühle von 1821, die seit 25 Jahren Kulturmühle genannt wird und in Lützelflüh steht.

Artikel in einer Zeitschrift

Am 27. Mai findet der Mühlentag statt, ein Anlass der Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde, der jeden Samstag nach Auffahrt bis 25 000 Besucher in die historischen Mühlen in allen Landesteilen lockt. «Bei uns kamen letztes Jahr 500 Leute,» sagt Marianne Flückiger, die Stiftungsratspräsidentin der Kulturmühle. Sie schaut über den Teich, wo das Entchen gerade sein Federkleid putzt. «Aber das Wetter war auch top.»

Die Vorbereitungen für den grossen Tag sind in vollem Gang. Dazu gehören eben auch die ­Malerarbeiten am Entenhaus. Seit Wochen schon wird an dem kleinen Häuschen gearbeitet. Am Mühlentag soll es in altem Glanz erstrahlen.

Alles begann vor etwa ei­nem Jahr mit einem Artikel in einer Schweizer Architekturzeitschrift. Die Autorin lobt darin das architektonisch aussergewöhnliche, historische Entenhaus als sorgfältig geplanten Bau, nur um dann auch gleich auf den Zustand des Häuschens hinzuweisen: ­heruntergekommen.

Marianne Flückiger hat den Artikel gelesen und ihn gleich an die nächste Stiftungsratssitzung mitgenommen. «Wir, die immer aufs Geld schauen müssen, können uns solche Restaurierungen eigentlich nicht leisten», erklärt sie. «Deshalb war auch ein Abriss Thema.»

Der Telefonanruf

Bevor aber das Schmuckstück mit Satteldach, Kreuzfirst und reicher Bauzier dem Erdboden gleichgemacht zu werden drohte, griff die Geschäftsleiterin der Kulturmühle zum Telefon und rief die Denkmalpflege an. «Zum Glück», sagt Flückiger – und das wird sich auch die sorglose Mandarinente sagen. Denn bei der Denkmalpflege zeigte man sich, nach einer Besich­tigung, sehr daran interessiert, das Entenhaus zu erhalten. Auf 20 000 Franken schätzt Flückiger die Restaurierungskosten. Den Löwenanteil übernehme die Denk­malpflege. «Gerade Nebengebäude von geschützten Objekten gehen mehr und mehr ver­loren», sagt Flückiger. «Unser ­Entenhaus nun aber nicht.»

Die Einweihungsenten

Das Dach war von Moos überwachsen, die Schindeln verrottet, einige der Holzverzierungen abgebrochen, Teile der Konstruktion verfault. Jetzt, gut zehn Tage vor dem grossen Fest, ist von der Verwahrlosung nichts mehr zu sehen. Handwerker aus der Region haben ganze Arbeit geleistet. Das Schindeldach aus Fichten- und Tannenholz leuchtet in der Sonne. Die verfaulten Teile sind ausgetauscht. Die Holzverzierungen sehen aus wie anno dazumal, nur eines fehlt: die Enten. Für den grossen Tag genügt eine einzige Mandarinente nämlich nicht. «Der Ornithologische Verein Lützelflüh wird uns ein paar Einweihungsenten mitbringen», sagt Flückiger.

Bewohnen kann das Federvieh die restaurierte Residenz dann aber nicht. Laut Flückiger müssten nämlich zuerst die Türen automatisiert werden. «Wir haben niemanden, der jeden Morgen das Haus öffnen könnte.» Und einfach offen lassen können sie es auch nicht, schliesslich treiben sich rund um die Kulturmühle neben Fröschen, Enten und riesigen Karpfen auch hungrige Füchse und Marder herum. (Berner Zeitung)