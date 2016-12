Eine Familie hat den Durchblick

Klein, fein, einladend – mit diesen drei Worten lässt sich das Ladenlokal beschreiben. Die Brillen auf den Regalen sind schön aneinandergereiht, die Beratungstische aus Holz sind schnörkellos, und das Schaufenster ist passend zur Jahreszeit weihnachtlich geschmückt.

Seit rund 150 Jahren befindet sich das Geschäft der ­Familie Greisler in denselben Räumlichkeiten in der Oberstadt in Burgdorf. Gegründet wurde das Familienunternehmen jedoch bereits 1841, also vor 175 Jahren, von Jakob Greisler. Zwar verkaufte er Brillen, Monokel und Zwicker, jedoch quasi nur nebenbei. Die Haupteinnahmequelle war die Herstellung von Kämmen, die er gemeinsam mit sechs Gesellen in seiner Manufaktur anfertigte und im Kirchbühl verkaufte.

Brillen waren Nebensache

1865 wütete in der Oberstadt das Feuer, und die Liegenschaft im Kirchbühl fiel dem Stadtbrand zum Opfer. Daraufhin kaufte Jakobs Sohn Ferdinand das Haus an der Schmiedengasse 3, dort, wo sich heute noch das Optikergeschäft befindet. Auch für Ferdinand, der einen Gemischtwarenhandel und den Ansichtskartenverlag Greisler’s «Pariser Bazar» führte, waren Brillen ein Produkt unter vielen.

1900 kam es erneut zum Generationenwechsel, und der damalige Besitzer, Werner Greisler, bildete sich zum Optikermeister aus. Und er machte aus dem Gemischtwarenladen ein Fachgeschäft mit Brillen, Foto- und Sanitätsartikeln. In der vierten Generation passte Max Greisler das Geschäft den aktuellen Bedürfnissen an und nahm Kontaktlinsen ins Sortiment auf.

«Wir sind höchstwahrscheinlich das älteste noch inhabergeführte Optikergeschäft der Schweiz.»Werner Greisler

Mittlerweile leiten mit Werner und Yves Greisler die fünfte und sechste Generation den Betrieb. Schaut Werner Greisler auf den Familienstammbaum zurück, ist er schon ein bisschen stolz: «Wir sind höchstwahrscheinlich das älteste noch inhabergeführte Optikergeschäft der Schweiz.»

Neun Angestellte

Die Frauen der beiden Besitzer arbeiten ebenfalls im Laden mit. Seniorchefin Elsbeth ist für die Administration, den Einkauf und für die Schaufensterdekoration zuständig. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwiegertochter Eva. Der Familienbetrieb beschäftigt neun Angestellte.

2011 übernahmen Werner und Yves Greisler das Optikergeschäft ­Kyburz Optik in Steffisburg. Vier Jahre später kam das Burgdorfer Fachgeschäft Kläy Kontaktlinsen und Brillen dazu. «Wir haben den Betrieb in unser Geschäft inte­griert und die Kunden und Mitarbeiter übernommen», erklärt Elsbeth Greisler.

Passend zum Gesicht

«Die Entwicklung der Kontaktlinse in den letzten Jahrzehnten war enorm», erklärt Werner Greisler, der 1987 die Kontaktlinsenabteilung im Geschäft weiter ausgebaut hat. Waren um 1880 die Linsen noch einfache Glasschalen mit extrem schlechtem Trag- und Sehkomfort, seien diese mit den heutigen Hightechprodukten wie beispielsweise Nacht- oder Gleitsichtlinsen kaum mehr zu vergleichen, sagt Werner Greisler, der oft Kunden hat, die von Augenärzten zu ihm überwiesen werden.

Auch bei den Brillengläsern hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wurden diese früher ausschliesslich aus optischem Glas gefertigt, kommen heute fast nur Spezialkunststoffe zur Anwendung. Und Elsbeth Greisler erinnert sich, dass noch vor einigen Jahren teilweise Brillenfassungen noch innerhalb der Familie weiterverwendet wurden.

Die Schmiedengasse im Jahr 1902: Das Optikergeschäft Greisler befindet sich seit dem Stadtbrand von 1865 neben der Spanischen Weinhalle. Bild: zvg

Heute werde jedoch Wert auf den Tragekomfort gelegt, und wichtig sei auch, dass die Brille zum Gesicht passe: «Sie ist ein Modeaccessoire geworden.» Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, haben Greislers über 1000 Brillenfassungen an Lager. Die grosse Auswahl sei Teil ihres Geschäftserfolges, sagt Yves Greisler.

Gerade bei Stammkunden werde ausserdem die persönliche Beratung sehr geschätzt, unterstreicht er. Und nicht zuletzt fände der Kunde im Laden Brillengestelle in allen Preislagen. «Wir führen ein Sortiment von der günstigen Komplettbrille bis zur individuell gefertigten Massbrille», betont Yves Greisler.

Verzögerung beim Umbau

Eigentlich sei geplant gewesen, in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen zu feiern, und zwar gleichzeitig mit der Einweihung des teilrenovierten Geschäftes, erklärt Werner Greisler, der sich über Jahrzehnte im Schweizerischen Optikerverband im Bereich der höheren Fachausbildung engagierte und als Vize­präsident im Zentralvorstand sass.

Doch die Planung, das bestehende Lokal in der Oberstadt zu erneuern und im obersten Stockwerk eine Wohnung einzubauen, komme nur schleppend voran, zumal das altehrwürdige Gebäude von der kantonalen Denk­malpflege als schützenswert eingestuft wurde. «Wir hoffen nun, im Frühling mit dem Umbau beginnen zu können», sagt Yves Greisler.

