Einheimische Pflanzen bevorzugt

Pflanzen begrünen die Fassaden von Bürokomplexen. Auf den Kreiseln wachsen Salatköpfe, und auf Dachterrassen werden Honigbienen in Kisten gehalten. Die Natur in die Stadt bringen ist in vielen Metropolen angesagt. Urban Gardening ist ein beliebtes Hobby von jungen Städtern. Kommt dieser Trend nun auch nach Burgdorf?

Wenn es nach Gemeinderat Teophil Bucher (Grüne) geht, sollte die Natur im Siedlungsraum zumindest zum Thema werden. Was die Stadt in Sachen Begrünung plant, dazu kann er allerdings noch nicht viel sagen. Doch eines sei klar. «Solche Projekte muss man mit der Bevölkerung angehen», sagt der Leiter Hochbau und Umwelt.

Burgdorfs Unorte

Mit dem Festival der Natur, das am 20. Mai in Burgdorf stattfindet, sollen die Einwohner nun auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Am Donnerstag informierten Teophil Bucher und Christian Hedinger von Pro Natura unteres Emmental über den Anlass: passend zum Thema in Buchers Garten. Gärten werden ebenso am Festival Schauplätze sein, wenn auch nicht jener des Gemeinderats. Ein Naturparcours führt durch private sowie öffentliche grüne Oasen. Aber auch vorbei an Unorten, die man aufwerten könnte.

Einer dieser Orte sei der Coop-Parkplatz, sagt Christian Hedinger. Dort würden schön zurechtgestutzte exotische Sträucher wachsen. «Das sieht schön aus, aber die heimischen Tiere bevorzugen heimische Pflanzen», erklärt Hedinger. An dieser Stelle würde sich ein sogenannter Tierlibaum gut machen, meint der Biologe. Dieser heimische Strauch mit seinen gelben Blüten ist im Frühling bei den Bienen beliebt. Im Sommer locken die roten Früchte die Vögel an. Doch nicht nur auf öffentlichen Plätzen, genauso wachsen in privaten Gärten vielerorts exotische Pflanzen.

So auch bei Teophil Bucher. Eine Thujahecke schützt vor neugierigen Blicken. Mit einem «Pfui» kommentiert Hedinger den Fremdling. Gefallen findet er hingegen an den zu einem Haufen aufgestapelten Ästen: «Das ist ein geeignetes Versteck für Igel.» Auch grössere Tiere sind bei Buchers willkommen. «Ein Biber kommt regelmässig zu Besuch», sagt der Gemeinderat.

Experten für Gärten

Wer den Garten tierfreundlich gestalten und auf heimische Pflanzen setzen will, braucht einiges an Wissen. In Sachen Beratung sei Baden AG Vorreiter, weiss Hedinger. Dort bietet die Stadt Informationen für die Bewohner an. Welche Gehölze sind volgelfreundlich, und was zieht die Schmetterlinge an? Die Abteilung Ökologie weiss Antwort.

Dafür in Burgdorf extra Stellen schaffen sei wohl nicht möglich, meint Teophil Bucher. Doch sieht er Potenzial in der Zusammenarbeit von regionalen Umweltorganisationen und Gärtnern. «So könnten wir ein Netzwerk an Experten aufbauen», meint er.

(Berner Zeitung)